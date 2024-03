Zna se tko stoji iza zabrinjavajuće golišave odjeće supruge Kanyea Westa: ''Sve što on poželi, oni naprave''

Svi se pitaju gdje Kanye West i njegova 17 godina mlađa supruga Bianca Censori nabavljaju njezinu odjeću koja izaziva čuđenje.

Bianca Censori, supruga Kanyea Westa, sinonim je za odjevne kombinacije koje se nalaze na naslovnicama cenzuriranog sadržaja - od jedva vidljivih bodija i prozirnih tajica do najkraćih hlačica.

Pitanje je gdje australska arhitektica nabavlja svoju kontroverznu odjeću?

Za svoje posljednje pojavljivanje 29-godišnja Bianca nosila je neonsko zelene prozirne tajice i mali bež top.

Čini se da joj je tada njezin 46-godišnji suprug spustio tajice kako bi otkrio stražnjicu, i to usred zabrinutosti njezine obitelji zbog, kako kažu, načina na koji reper kontrolira Biancu.

Večer prije, Bianca se još jednom odvažno predstavila i zamalo riskirala pucanje odjeće u prozirnom crnom kombinezonu s ultratankim i nevidljivim naramenicama.

Ta se vrsta kompleta može naći u svakodnevnom High Street dućanu, a garderobu koju Bianca nosi navodno je kreirao tajni tim dizajnera koji izrađuje sve što Kanye želi.

Reper ima cijeli atelje u Italiji koji radi na skandaloznim izdanjima svoje supruge, tvrde modni dizajneri koji su radili s njim.

"Sve što on poželi, oni to mogu napraviti", rekla je Mowalola Ogunlesi za Page Six, dizajnerica koju je reper angažirao 2020. da vodi njegovu suradnju s Yeezy Gapom,

"Samo kupe tajice i stiliziraju ih i režu. Oni to dizajniraju i imaju interni tim koji stvara sve u jednom danu", dodao je drugi anonimni dizajner koji je prije radio s Kanyeom.

Biancina kombinacija sa zelenim tajicama nije prvi manekenkin outfit zbog kojeg se javnost zabrinula za njezino stanje.

Podsjetimo, Kanye i Bianca tajno su se vjenčali u prosincu 2022. godine, samo mjesec dana nakon što je on finalizirao razvod od Kim Kardashian, a prošle godine su u Italiji kažnjeni zbog njezinih razgolićenih izdanja tijekom odmora.

