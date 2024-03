Ecija Ojdanić poljupcem sa suprugom proslavila novi veliki uspjeh: "U pedesetoj godini rušim sve svoje osobne rekorde!"

Ecija Ojdanić se na društvenim mrežama pohvalila svojim zadnjim trkačim uspjehom.

Naša glumica i strastvena trkačica Ecija Ojdanić (49) pohvalila se svojim novim uspjehom.

Ecija je sudjelovala na državnom prvenstvu Hrvatske u ultramaratonu održanom u Slavonskom Brodu, gdje je ostvarila sjajan rezultat.

"Deveta na državnom prvenstvu Hrvatske u ultramaratonu, dionica 50 km, s vremenom 4:08! Prosječni pace 4:56! Osjećam se, ne kao kneginja Hrvatske, već kao kraljica svita!" napisala je Ecija uz fotografije s utrke.

"Dan kad sam postala prava trkačica, kako kaže trener nad trenerima, Dragan Janković. 'Od danas ti je gluma ono što radiš između treninga da platiš račune...' Nije baš do kraja tako, ali da jednakom strašću volim i glumu i trčanje, to je istina", istaknula je pa je otkrila i kako se pripremala za ovaj podvig.

"Tri mjeseca ozbiljnih priprema između mora predstava i putovanja kapitaliziralo se u ovoj utrci je koja je odisala osjećajem lakoće, pomicanjem osobnih granica, rušenjem svih rekorda, prosječni tempo 4:57, kontinuiran ritam, čak sam i ubrzala pred kraj.. srušila sam svoj PB (personal best) u maratonu za 4 minute, unutar utrke od 50 km! Oprostite na ovom hvalisanju, ali zaista je opravdano!" poručila je.

"Hvala svima na čestitkama u inboxu, potrudit ću se svima odgovoriti u sljedećim danima. Hvala mojoj obitelji na razumijevanju, mužu na pratnji, podršci, i što me trpi ovako hiperaktivnu... Hvala mojim Sljemenašima, uz njih moje ludilo izgleda kao normalnija pojava... Hvala organizatorima na pozivu i odlično organiziranoj utrci. Hvala Luciji na fenomenalnoj podršci za vrijeme utrke. Mama, žao mi je, ali nastavit ću trenirati još jače. Rekla si mi, 'neka mladi trče'... Vidiš da su mi nogice mlade i utrenirane. Letim 2 metra iznad zemlje!" nastavila je glumica, koja je novi uspjeh proslavila i poljupcem sa suprugom Robertom Orhelom.

"Disciplina , kontrola, odricanje, treninzi, donijeli su mi ovaj fantastičan osjećaj pobjede nad samom sobom. U pedesetoj godini rušim sve svoje osobne rekorde! Neprocjenjivo! Ljudi, ništa nije nemoguće, i ništa nije nedostižno!" zaključila je Ecija, a u komentarima je dobila hrpu čestitki.

Ecija se aktivno počela baviti trčanjem prije 9 godina, nakon što je odlučila prestati pušiti.

"'Uopće nisam voljela trčati i nisam razumjela ljude koji trče. To mi je izgledalo potpuno besmisleno sve dok nisam prestala pušiti. Trčala sam od straha da se ne udebljam. Mučila sam se s tim, ali to je kao nešto što s obzirom na prirodu mog posla možeš obavljati svugdje, i na putovanjima. Staviš tenisice u torbu i trčiš. Onda mi se dogodila ta jedna vrsta preokreta i shvatila sam da je trčanje jedna vrsta meditacije gdje uđeš u jednu predivnu mentalno-fizičku zonu kojom je to postala moja ovisnost, moj ispušni ventil, natjecanje sa samom sobom. Ta vježba izdržljivosti toliko mi je pomogla na svim razinama. Kažu da je trčanje ovisnost, čak je i dokazana ovisnost", ispričala je u IN magazinu.

