Naša uporna glumica pomiče granice i postaje mnogima inspiracija, a uskoro je čekaju i dva nova, velika izazova!

Istrčati dva maratona u mjesec dana mogu rijetki. Upravo na takav pothvat priprema se glumica Ecija Ojdanic. Uvijek aktivna ravnateljica i osnivacica kazališta Moruzgva mašta o tome da istrči supermaraton, a zasto se toliko zaljubila u trcanje otkrila je Ani Veli.

Želite li ovih dana susresti Eciju Ojdanić najsigurnije se zaputiti na Savski nasip. Upravo tu neumorna glumica strpljivo nabija kilometražu kako bi se pripremila za drugi maraton koji će istrčati u mjesec dana. Verdijev maraton je već uspješno savladala.

''Kako sam istrčala odlično vrijeme na tom Verdijevom maratonu, nekako sam htjela vidjeti da li ima u mojim nogama snage za još jedan s obzirom na obveze i sve mi se pokazao idealan taj maraton. Tako da, Bratislaca, idem vidjeti da li ću i u kojem vremenu istrčati dva maratona u mjesec dana'', ispričala je Ecija.

Sa svojim altletskim klubom Sljeme istrčala je već pet maratona.

''Nekako mi je u pripremi kako sad već i te maratone trčim dosta rutinski, da se okušam u nekakvom ultramaratonu, dakle 50 km, pa 6 sati, pa ćemo vidjeti dalje'', kaže Ecija.

A evo kako je počela trčati.

''Uopće nisam voljela trčati i nisam razumjela ljude koji trče. To mi je izgledalo potpuno besmisleno sve dok nisam prestala pušiti. Trčala sam od straha da se ne udebljam. Mučila sam se s tim, ali to je kao nešto što s obzirom na prirodu mog posla možeš obavljati svugdje, i na putovanjima. Staviš tenisice u torbu i trčiš. Onda mi se dogodila ta jedna vrsta preokreta i shvatila sam da je trčanje jedna vrsta meditacije gdje uđeš u jednu predivnu mentalno-fizičku zonu kojom je to postala moja ovisnost, moj ispušni ventil, natjecanje sa samom sobom. Ta vježba izdržljivosti toliko mi je pomogla na svim razinama. Kažu da je trčanje ovisnost, čak je i dokazana ovisnost'', priča Ecija.

U pripremnoj fazi trenira pet puta na tjedan na što joj odlazi dosta vremena. Zato joj je jako važna podrška ukućana.

''Moj suprug je zaista jedna osoba, jedan pravi muškarac koji me nije ni u čemu sprječavao, ni u razvoju mog nezavisnog kazališta Morzgva. On je vjerovao i u to, podržavao trčanje, razumije, zna kako sam ja to odlučila da ću tako i napraviti pa nema smisla ni previše prigovarati'', govori Ecija.



Istrčil li uspješno maraton u Bratislavi i postigne osobni rekord od istrčana dva maratona u mjesec dana, Ecija će imati još jedan razlog za slavlje. Njezino kazalište Moruzgva slavi trinaesti rođendan.

''Imamo nove uspješnice, to je predstava ''Čudo'', a uz to je i predstava ''Tvorničke postavke'' koju je režirala Ksenija Marinković. Reklo bi se srce puca od ponosa, imamo ogroman broj izvedbi, gdje god dođemo smo rasprodani, ljudi nas jako vole'', priča Ecija.

Našoj upornoj glumici, koja strpljivo pomiče granice i prerasta u inspiraciju mnogima, želimo da uspješno istrči supermaraton. Bio bi to sjajan poklon za pedeseti rođendan koji će proslaviti za godinu dana. A tko bi joj dao toliko?!

