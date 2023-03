Martina Tomčić objavila lijepu vijest, ne krije koliko je ponosna zbog nove obiteljske sreće: "Jer kako drugačije?"

Martina Tomčić Moskaljov pohvalila se plesnim uspjehom kćeri Rebeke Moskaljov koji je ostvarila na Prvenstvu Republike Hrvatske u umjetničkim plesovima u Crikvenici.

Operna pjevačica i članica žirija showa "Supertalent" Martina Tomčić Moskaljov pohvalila se uspjehom svoje kćeri Rebeke Moskaljov koji je postigla na Prvenstvu Republike Hrvatske u umjetničkim plesovima u Crikvenici.

Rebeka je osvojila prvo mjesto u kategoriji Show Dance, a mama Martina ne krije ponos zbog toga.

"Prvenstvo Republike Hrvatske u umjetničkim plesovima, Crikvenica, ožujak 2023. u organizaciji Hrvatskog sportskog plesnog saveza i PK Dance queen. Na početku nove plesne sezone uz sve planirane i neplanirane izazove mamina i tatina zvjerkica osvojila je u kategoriji Show Dance 8./5. prvo mjesto!! Mislim da nikad nismo bili ponosniji na to naše malo uporno sportsko čudo. Imala si puno pravo žaliti se, štedjeti se, sumnjati, posustajati, a možda i odustati, ali svojim stavom isporučila si lekciju i nama odraslima kako se požrtvovno živi strast i ljubav prema plesnoj umjetnosti!!! Na tom putovanju nisi sama i zato veliko hvala cijeloj vojsci ljudi oko tebe. Plesni klub Dance studio Step by step i svi mali plesni suborci - Ema, Maša, Lota, Karla i Nikola. Naše trenerice Tanja Pipinić i Katarina Duvančić, naši terapeuti i kineziolozi Class fithealth Tom Jurak i Amika Tomčić, tati Ženji Moskaljovu posebno hvala za ideju i realizaciju rekvizite uz idejno rješenje Ive Duarte, u kostime nam uvijek svoj duh udahne moja jedina Emina Kušan, a nikako ne smijem zaboraviti poseban tretman kose Ane Duvančić, glazbu u solu Hausercello. Danas odmaranje, navečer učenje, a od sutra opet škola i treninzi. Jer kako drugačije?" napisala je Martina u podužem statusu.

Rebeka se uspješno bavi plesom već nekoliko godina i marljivo trenira kako bi postigla što bolje rezultate.

"Pred domaćom publikom drugačije se ocjenjuje i puno je lakše biti na postolju nego na svjetskim prvenstvima jer je puno više djece u kategorijama. Ipak je puno lakše ispred domaćih ljudi nego na svjetskim prvenstvima. Kada bi me proglasili svjetskom prvakinjom u stepu, iskreno, prvo bih pomislila da su krivo zbrojili bodove! Mislila bih da su nešto krivo proglasili, ne bih mogla vjerovati", rekla nam je Rebeka uoči Svjetskog prvenstva u stepu koje je prošle godine održano u Velikoj Gorici.

Martina to, kao i gotovo niti jedno kćerino natjecanje, nikako nije propustila, bila je velika podrška svojoj Rebeki i njezinim prijateljima.

"Glasna sam navijačica, neobuzdana, ma najglasnija u dvorani. Mislim da svaki roditelji za svoju djecu smatra da su talentirana, vrijedna, predivna i ta roditeljska zaljubljenost nešto je najdivnije na svijetu. Međutim, ako govorimo o realnom ocjenjivanju njezinih talenata, onda sebe u potpunosti stavljam u drugi plan i slušam isključivo samo njezine trenere u klubu", priznala nam je tada Martina.

Otkrila nam je i da je Rebeka slučajno počela trenirati step, da ju je život naveo na to, trenira od treće, četvrte godine.

"Tražila se i kroz balet, kroz jazz, commercial, a onda je sa sedam godina odlučila dobiti adekvatnu plesnu tehniku, koju u klubu Step by Step, kao najvećem plesnom klubu u Hrvatskoj, doista dobiva. To je klub u kojem se prvenstveno trenira show dance, to je ono što je Rebekina prva ljubav, a uz to i step", ispričala nam je ponosna mama Martina.

