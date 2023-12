Pogledajte kakav je imidž 2008. godine njegovala naša omiljena glumica i koliko se od tada promijenila!

Eciju Ojdanić gledamo u seriji "Kumovi", a glumica zadnjih godina najradije trči maratone i osvaja medalje.

Glumica Ecija Ojdanić 2008. godine pozirala je pred objektivom veselo, a do izražaja je dolazilo njezino mladoliko lice bez bora i duga plava kosa.

Na licu nije imala puno šminke, već je samo koraljnom nijansom naglasila svoje usne.

U usporedbi s današnjim izgledom neke stvari na Eciji više nisu iste. Ona danas nosi kratku plavu kosu te se puno više šminka i uređuje.

Glumica dosta drži i do svog fizičkog izgleda, a to govore brojni ostvareni uspjesi u maratonima koje trči, iako će sljedeće godine proslaviti 50. rođendan. Koliko voli trčanje, pokazala je već nekoliko puta, a za taj omiljeni sport koristi čak i pauze između snimanja. Iako nekad naiđe na prepreke, ništa ju ne sprječava da dođe do cilja.

Nedavno je tako objavila fotografiju iz Španjolske na kojoj pozira u moru, a na sebi ima gornji dio sportskog topa i hlačice.

''I provod i rezultat u utrci i kupanje 10.12…Do danas sam mislila, malo mi za sriću triba, ali, od danas…'', napisala je tada.

Svoje slobodno vrijeme Ecija provodi s obitelji, a često se pohvali pratiteljima i svojim kulinarskim umijećem.

U braku je s redateljem Robertom Orhelom, a zajedno imaju sina Jakova. Prije Roberta Ecija je bila u braku s Antom Viljcem, s kojim ima kćer Cvitu.

Eciju trenutno gledamo u ''Kumovima'', a također je glumila i u seriji ''Kud puklo da puklo'', ''Larinom izboru'' te iza sebe ima i brojne druge uloge.

