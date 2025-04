Prošle su 23 godine otkad smo ga gledali u Dawson's Creeku, a ni danas mu ovo nije jasno!

Joshua Jackson u teen-seriji ''Dawson's Ceek'' utjelovio je Paceyja Wittera, a jedan trenutak nikako mu nije jasan.

Glumac Joshua Jackson proslavio se ulogom u teen seriji ''Dawson's Creek'', a niti 23 godine nakon završetka serije jedna priča mu nikako nije jasna, piše People.

Dawson's Creek Foto: Profimedia

Naime, u seriji je utjelovio glavnog lika Paceyja Wittera.

''Mislim da Pacey nikad nije trebao postati burzovni posrednik. Stvarno ne mislim da smo morali ići u tom smjeru'' objasnio je.

''Ne znam otkud je to došlo. Ne znam koja je bila poanta toga. Nisam baš imao osjećaj da bi se Pacey time bavio. Na prvu – to je ta jedna stvar koju mislim da smo mogli preskočiti'', dodao je.

Joshua Jackson Foto: Profimedia

Smetao mu je i imidž koji je išao uz taj dio radnje.

''Mislim da nismo trebali bradicu. Možda je to to: Pacey s bradicom. Meni to jednostavno ne funkcionira'', rekao je za People na crvenom tepihu 36. dodjele GLAAD Media Awards.

Joshua Jackson Foto: Profimedia

Inače, Joshua je glumio u još jednoj uspješnici - "Fringe", a u posljednje ga vrijeme publika zna i po seriji "Afera".

Joshua Jackson Foto: Profimedia

Osim svojom karijerom, glumac medijske stupce puni i svojim ljubavnim životom. Prošle godine paparazzi su ga nedugo nakon razvoda uhvatili s popularnom glumicom na plaži. Ruke nisu mogli skinuti jedno s drugoga, a više o tome saznajte OVDJE.

Joshua Jackson i Lupita Nyong'o - 3 Foto: Profimedia

Tragedije i razvodi obilježili su živote uspješne glumačke postave serije ''Dawson's Creek'', a više o tome pročitajte OVDJE.

