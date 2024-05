Prvi samostalni koncert Baby Lasagne rasprodan je za samo četiri minute, najavljen je još jedan!

Najsretnijih 4000 fanova Baby Lasagne pokupovalo je ulaznice u rekordnom roku, čime je taj nastup postao uvjerljivo najprodavaniji u povijesti stadiona Šalata.

Karte za prvi samostalni koncert Baby Lasagne na stadionu Šalata nestale su u svega četiri i pol minute.

Baby Lasagna rasprodao je svoj zagrebački solo koncert, koji će se održati na stadionu Šalata u četvrtak 12. rujna, za svega četiri i pol minute, pa je organizator dodao još jedan koncert u petak 13. rujna, objavila je agencija LAA.

S osvojenim drugim mjestom na ovogodišnjoj Euroviziji te kao natjecatelj s najviše glasove publike, Baby Lasagna ušao je u glazbenu povijest. Nakon što ovoga ljeta nastupi na velikom broju festivala u regiji i inozemstvu, za prvi samostalni cjelovečernji koncert odabrao je legendarni koncertni prostor na otvorenom u samom centru Zagreba.

Uz globalni hit "Rim Tim Tagi Dim", kao i prije objavljene pjesme "IG BOY" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", Baby Lasagna će na Šalati uživo predstaviti ostatak albuma prvijenca "Demons & Mosquitos", čiji se izlazak očekuje najesen.

Nakon što je "Rim Tim Tagi Dim" ušao na listu top 50 pjesama po slušanju na Spotifyju, singl trenutačno ima poziciju na visokom petom mjestu na viralnoj ljestvici 50 globalnih hitova.

Ulaznice za drugu svirku na Šalati bit će u prodaji danas od 16 sati u sustavu Eventim po cijeni od 25 eura.

