Baby Lasagna najavio prvi samostalni koncert: "Jedva čekam da se vidimo i zatancamo!"

Prvi samostalni koncert Baby Lasagne održat će se na Šalati, a poznat je i datum.

S osvojenim drugim mjestom na ovogodišnjoj Euroviziji i kao natjecatelj s najviše glasova publike Baby Lasagna ušao je u glazbenu povijest. Nakon što ovoga ljeta nastupi na velikom broju festivala u regiji i inozemstvu, za prvi samostalni cjelovečernji koncert odabrao je legendarni koncertni prostor na otvorenom u samom centru Zagreba.

Uz ogroman globalni hit "Rim Tim Tagi Dim", kao i prije objavljene pjesme "IG BOI" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", Baby Lasagna će na Šalati 12. rujna 2024. uživo predstaviti i ostatak albuma prvijenca "Demons & Mosquitos", čiji se izlazak očekuje najesen.

Hoćete li ići na prvi samostalni koncert Baby Lasagne? Da

Ne

Još ne znam Da

Ne

Još ne znam Ukupno glasova:

Koncert je najavio i na Instagramu.

"Jedva čekam da se vidimo i zatancamo! Meow!" poručio je Lasagna.

Nakon što je "Rim Tim Tagi Dim" ušao na listu top 50 pjesama po slušanju na Spotifyju, singl trenutačno ima poziciju na visokom petom mjestu na viralnoj ljestvici 50 globalnih hitova.

Stadion Šalata bit će prilika da uz veliku produkciju, brojne goste i iznenađenja, Baby Lasagna podsjeti na energične i spektakularne nastupe kojima je osvojio svjetsku publiku posljednjih nekoliko tjedana.

