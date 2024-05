Baby Lasagna možda nije osvojio Eurosong, ali ove brojke su dokaz da je pravi pobjednik!

Baby Lasagna je zbog Eurosonga stekao milijune obožavatelja, a krajem 2023. godine stanje je bilo potpuno drugačije.

Baby Lasagna možda nije pobijedio na Eurosongu, no pravi je dokaz da je nekad zaista najvažnije sudjelovati.

Njegova pjesma "Rim Tim Tagi Dim" dospjela je u top 50 najslušanijih pjesama na Spotifyju na svijetu i stekao je milijune novih obožavatelja, a prije samo pet mjeseci stanje je bilo potpuno drugačije.

Netko je na društvenoj mreži X sada odlučio usporediti koliko je Lasagna imao slušatelja u prosincu 2023. godine i u svibnju 2024., a razlika je ogromna.

december 2023 vs may 2024

this is what it's all about ❤️ pic.twitter.com/BLypD4craR — cláudia🌹| 🐱🇭🇷🇳🇱🇮🇪 (@esc_memento) May 13, 2024

Naime, kako možete vidjeti u objavi, Lasagna je krajem prošle godine na Spotifyju imao 7 slušatelja mjesečno, a ta se brojka sada pretvorila u 2,3 milijuna.

Nevjerojatno je i koliko se stanje promijenilo od veljače ove godine, kad je imao 34 slušatelja mjesečno, što je sam Lasagna podijelio u pričama na Instagramu, a njegovu objavu pogledajte u našoj galeriji.

Pravog imena Marko Purišić, kao Baby Lasagna počeo je djelovati upravo krajem prošle godine i prije pojavljivanja na Dori pod tim je imenom izbacio još dvije pjesme, "IG BOI" i "Don't hate yourself, but don't love yourself too much".

Na Dori je bio rezerva i dobio je priliku sudjelovati tek kad je odustala pjevačica Zsa Zsa, a na Eurosongu je ostvario 2. mjesto, što je najbolji rezultat Hrvatske na ovom natjecanju.

Marko je i prije toga ostvario inozemni uspjeh u Njemačkoj, kao autor pjesama za album "Ravenblack" grupe Mono Inc, u kojoj svira i njegov brat Martin, za koji je u veljači prošle godine dobio priznanje, jer je album zauzeo prvo mjesto na ljestvici OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS.

Ljubiteljima žestokog zvuka Marko je poznat i kao gitarist grupe Manntra, u kojoj je počeo svirati 2011. godine dok je još bio maloljetan i s kojom je 2019. godine na Dori osvojio 4. mjesto.

