Svi su bili uz Baby Lasagnu: Nina Badrić zaustavila je koncert, a Tomislav Tomašević zaplesao je popularni ples!

Prvi put organizirano je javno praćenje Eurosonga u brojnim hrvatskim gradovima. U Rim tim tagi dim ritmu na Europskom trgu plesali su i Zagrepčani te njihovi gosti. Kako su oni doživjeli nastup najpopularnijeg Istrijana, ali i što o Baby Lasagni misle poznati glazbenici, doznala je ekipa IN magazina.

Navijalo se u svakom kutku zemlje. Nema kuće ili stana, kafića ili svadbe koju nije ponijela Eurosong groznica. Nina Badrić zbog Lasagnina nastupa zaustavila je svoj koncert i prepustile se njegovu ritmu:

"Baby Lasagna ima ogromnu sreću jer ispred njega stoji fantastična pjesma, koja je pronašla svoj put prema Europi mislim da će i svijetu!"

A to su učinili i drugi izvođači koju su nastupali baš te večeri. Mnogi su poznati na svojim Instagram profilima podijelili svoju eurovizijsku večer. Drugi dan bio je rezerviran za dojmove.

"Svi smo bili i na rubu emocija i živaca, osjećali smo ogroman ponos", poručila je Andrea Šušnjara.

"Kakav nastup, znači najbolji nastup u finalu", komentirao je Igor Drvenkar.

"Ono što je Karija bio prošle godine, to je Marko meni bio ove", istaknuo je Damir Kedžo.

Od euforije do šoka – najlakše bi bilo opisati trenutak proglašenja. No jedno je jasno – on je pobjednik.

"Žao mi je što nismo pobijedili jer stvarno nikad nismo bili bliže. Ali on je napravio veliku stvar i ovo je pobjeda za čitavu Hrvatsku", rekla je Šušnjara.

"Ovaj rezultat koji smo ostvarili na Eurosongu je svakako nešto na što i te kako moramo biti. Ponosni bez obzira na to što nismo prvi je to najbolji rezultat Hrvatske kao samostalne zemlje", kaže Kedžo.

"Marko i cijela ekipa čestitke od srca bili ste odlični svima ste nam donijeli radost i sreća navijanja i to je najvažnije", poručila je Mia Dimšić.

Lasagnomanija trese cijelu zemlju, a nije zaobišla ni Europski Trg na kojem se javno bodrio nastup našeg predstavnika na Eurosongu. Rim tim tagi dim ritam zarazio je i strance.

"Dobar dan. Mi dolazimo iz Njemačke da gledamo Rim tim tagi dim. I jako smo iznenađeni, stvarno je odličan nastup i molimo se da Hrvatska pobijediti" rekla je Anna iz Njemačke.

"Mi volimo Baby Lasagnu , došli smo u Hrvatsku da ga gledamo! On je tako zabavan, naučili smo ples i mislim da su svi u Hrvatskoj su naučili taj ples", rekli su obožavatelji iz Londona.

"On je jedan od mojih omiljenih. Najbolji!" kazala je Sofia iz Španjolske.

Trenutno najpoznatiji ples u Europi naučio je i zagrebački gradonačelnik.

"Mislim da je razvalio i u polufinalu, a mislim d a je sad bio čak još i bolji", komentirao je Tomislav Tomašević.

Od 7 do 77. Nema onog koga zarazni Rim tim tagi dim ritam nije pokrenuo na ples.

"Super je , i koreografija i ritam , pjesma , sve je dobro" smatra učenik 5 razreda Dino.

"I energičan je , i kreativan i sam je napisao pjesmu, i smiješan je i najjači je od svih, ove godine nema mu ravnog", "Mene su osobno trnci prolazili", "U meni budi nevjerojatan ponos", još su neki od komentara obožavatelja.

Baby Lasagna obožavatelje ima i u psećim redovima. I to među članovima naše poznate glazbene obitelji Jusić.

"S nama je Baby Lasagna Bubi, izdanje Baby Lasaga , ali pseće. I najveći Baby Lasagnin fan. Bubni svaki put kad čuje Rim tim tagi dim , ona isto u psećem izdanju otpjevali Rim tim tagi Dim", rekla je Ema Jusić.

Eurovizijski pobjednik po glasovima publike osvojio je i najbolji plasman Hrvatske od osamostaljenja. Baby Lasagna trajno se nastanio u svako hrvatsko, ali i brojna srca Europe i svijeta.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Evo što je jedina hrvatska eurovizijska pobjednica poručila Baby Lasagni: "Rekla sam mu da se tome nadam, on se smije, ali..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Što će Baby Lasagna raditi idućih mjeseci? Otkrio nam je kakvi su mu planovi: "Cijelo ljeto ćemo..."