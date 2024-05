Evo što je jedina hrvatska eurovizijska pobjednica poručila Baby Lasagni: "Rekla sam mu da se tome nadam, on se smije, ali..."

Baby Lasagna apsolutni je miljenik publike, a to su pokazale i tisuće ljudi koje su ga dočekale nakon odličnog drugog mjesta na ovogodišnjem Eurosongu. Sve je počelo u zračnoj luci gdje su Marka dočekali i roditelji, a nastavilo na glavnom zagrebačkom trgu, gdje su svi plesali u ritmu Rim Tim Tagi Dim. Djelić atmosfere donosi Dijana Kardum.

"Baby Lasagna je bio izvrstan. Bio je miljenik publike, a žiri to.... Treba biti ponosan, bio je super. Cijela Hrvatska i Europa je uz njega", "On je odličan dečec svaka čast. I njegovim roditeljima svaka čast, kapa do poda. I nek ostane tako jednostavan i skroman dečko rijetko za današnja vremena. I zato mu dajemo podršku jer to zaslužuje", "Odličan čovjek, vidi se da je baš skroman i drag i blagoslovljen i baš mu super ide i možemo puno očekivat, "Nakon dugo, dugo vremena da i mi dođemo do drugog mjesta, ali to je za nas pobjeda. On je toliko miran, staložen, muzikalan, sve je sam napravio", komentirali su okupljeni na dočeku na zagrebačkom trgu.



Podrška koju je dobio dirnula je i samog Marka koji prilikom zahvale nije mogao suspregnuti suze.

"Ja sam očekivao 20 ljudi na aerodromu i ovdje onako 100-tinjak, ali ne znam što da vam kažem. Hvala vam lipa, nadam se da ste zadovoljni", poručio je Lasagna s pozornice.

Svi su i zaplesali u ritmu Rim Tim Tagi Dim. No gorak okus zbog izmakle pobjede još se osjeti.

"Ja ti neću lagat, ja sam čak malo i ljut, koliko god da sam ponosan zapravo na sve što je Marko napravio i koliko je ono zanimljivo je ujedinio Hrvatsku po pitanju Eurosonga, to se dosad nije baš događalo. Ali mislim da su žiri iz Europe mogao malo pogurat Hrvatsku, mada Nemo je stvarno fantastičan, ali bravo za Marka, bravo za cijeli njegov tim baš smo ponosni", komentirao je Tomislav Marić Toma.

"Savršeno, trebalo je biti i prvo ali bit će nekako, ovo je još priprema za ono prvo mjesto. Marko je napravio savršen posao, mislim da je predstavio Hrvatsku i sve nas ovdje, zvuci ljudi govore samo najbolje. Velike mu čestitke od srca", poručio je Zvonimir Kalić.

Za koreografiju koju danas plešu milijuni ljudi diljem svijeta zaslužna je plesačica Luana Kličić koja je uz kolegu Sebastijana Žeželića zaplesala uz Baby Lasagnu na pozornici.

"Zatitra uvijek nešto, nešto kao da skromno na to želiš gledat, ne želiš prihvatit da je to sad nešto ali onako zaigra srce", rekla je Luana Kličić.

Ponos nisu skrivali ni predstavnici Hrvatske na Eurosognu proteklih godina.

"Puno smo se nervirali jer mislili smo da će on ipak biti prvi, jer je stvarno bio sto kilometara ispred svih, iako je pobjednička pjesma, slažem se fenomenalna, jako, jako dobra, ali ova ipak neku energiju koja meni više odgovara. Mislim da je on trebao biti prvi", komentirao je Mrle iz Leta 3.



"Ja sam prezadovoljna, mislim zato što on je ostvario tako jednu krasnu vezu sa publikom, predstavio se u najboljem mogućem svjetlu i glazbeno i scenski i kao osoba povezano sve s tim plesom, sad kad sam bila u Malmu ljudi doslovce na ulici su plesali tu njegovu koreografiju i pjevali. Što ćeš bolje", rekla je Tatjana Cameron Tajči.



"Ne znam na koji način mi njemu osim ovako možemo objasniti da je on nama pobjednik, stvarno, predivan je bio i on i cijeli tim i sigurna sam da ovo što ja govorim dijele svi ovi ljudi koji su došli", kazala je Emilija Kokić.

Iako smo se svi nadali da će Marko stati na tron najbolje pjesme Europe, Emilija Kokić ipak na kraju ostaje jedina hrvatska eurovizijska pobjednica.

"Ja sam rekla da se ja tome nadam. Sad sam mu rekla - mislila sam da ćemo podijelit. On se smije, naravno da mu je to smiješno, ali presretna sam i zadovoljna. Ovo bi mogla biti poruka mladim ljudima - što god ljudi da radite, pogledajte da se može. Stvarno ne bitno je li to glazba, je li to ples - stvarno je važno pronaći motivaciju u sebi, okupiti dobre ljude, krenut i vjerovat da je san moguće ostvariti", zaključila je Kokić.

I to je najbolja poruka. A ako je suditi po prijašnjim godinama neke od najboljih eurovizijskih pjesama na natjecanju su bile druge, stoga vjerujemo da Rim Tim Tagi Dim čeka svijetla budućnost.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Što će Baby Lasagna raditi idućih mjeseci? Otkrio nam je kakvi su mu planovi: "Cijelo ljeto ćemo..."

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Ni Goran Višnjić nije propustio čestitati Baby Lasagni na velkom uspjehu, evo kakvim mu se komentarom javio!