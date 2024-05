Od rezerve na Dori do najvećeg favorita Eurosonga: Kako je metalac Marko postao glazbena senzacija Baby Lasagna?

Baby Lasagna glavni je favorit za pobjedu na Eurosongu, a mi donosimo priču Marka Purišića, koji je donedavno bio relativno nepoznat i hrvatskoj javnosti, a kamoli europskoj.

Hrvatska je u finalu Eurosonga, a naš je predstavnik Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" i glavni favorit za pobjedu na natjecanju.

Pravog imena Marko Purišić, kao Baby Lasagna počeo je djelovati tek krajem prošle godine i prije pojavljivanja na Dori pod tim je imenom izbacio još dvije pjesme, "IG BOI" i "Don't hate yourself, but don't love yourself too much".

Kada se uspio kvalificirati na Doru, i to kao prva rezerva nakon odustajanja Jelene Žnidarić, poznatije pod umjetničkim imenom Zsa Zsa, zaintrigirao je domaću javnost.

Pjesma "Rim Tim Tagi Dim" brzo se nametnula kao favorit za pobjedu na Dori, a svi su htjeli znati više o glazbeniku koji se krije iza Baby Lasagne, koji je dotad bio relativno nepoznato ime na našoj glazbenoj sceni.

No Marko je i prije toga ostvario inozemni uspjeh u Njemačkoj. U veljači prošle godine dobio je priznanje za album "Ravenblack" grupe Mono Inc, u kojoj svira i njegov brat Martin, za koji je Marko pisao pjesme, jer je zauzeo prvo mjesto na ljestvici OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS.

Ljubiteljima žestokog zvuka Marko je poznat i kao gitarist grupe Manntra, u kojoj je počeo svirati 2011. godine dok je još bio maloljetan. To mu je bio prvi ozbiljniji glazbeni angažman, a grupu je nekoliko puta napuštao i opet joj se vraćao.

"Od samog početka i prvih proba Marko Purišić Pure bio je član ovog benda, ali nekako je na kraju ispalo da smo trojac (ili tronožac ili kako god), ali s velikom srećom predstavljamo novog/starog člana Marka i Manntra je od danas četveročlani band i molimo novinare da nam se tako počnu obraćati! Hvala i dobro došao", napisali su kad se 2013. vratio u grupu, uz njegovu fotografiju na kojoj ima dugu kosu.

Marko je s Manntrom 2019. godine nastupio i na Dori s pjesmom "In The Shawods", koja je oduševila domaću publiku i zauzeli su visoko četvrto mjesto.

Nakon prvog polufinala Eurosong, Baby Lasagna i dalje je uvjerljivi favorit na kladionicama, a šanse za pobjedu na natjecanju su mu čak i skočile na 36 posto.

Preostaje nam još vidjeti tko će izboriti prolazak u finale u drugom polufinalu koje će se održati u četvrtak 9. svibnja, dok je velika završnica Eurosonga u subotu 11. svibnja.

