Pogledajte kako je Baby Lasagna izgledao 2012. godine, s frizurom kakvu je tada imao danas ga je teško zamisliti

Baby Lasagna je prije desetak godina bio član grupe Manntra, a tada je njegovao nešto drugačiji imidž nego danas.

Pobjednik ovogodišnje Dore Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, iza sebe ima bogatu glazbenu karijeru, a koju je započeo kao gitarist grupe Manntra.

Marko je bio član grupe Manntra od 2011. do 2016. pa od 2018. do 2022. godine, a koja je inače također nastupila na Dori 2019. godine s pjesmom "In The Shadows" kada su završili na visokom četvrtom mjestu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hrvatska se popela na eurovizijskim kladionicama, ispred Baby Lasagne je samo Ukrajina!

Na fotografijama snimljenima prije desetak godina, a koje su objavljene na Facebook stranici benda, Marko izgleda poprilično mlađahno, a imao je i nešto drugačiju frizuru nego danas, jedno vrijeme čak i skroz dugu kosu.

"Od samog početka i prvih proba Marko Purišić Pure je bio član ovog benda, ali nekako je na kraju ispalo da smo trojac (ili tronožac ili kako god), ali s velikom srećom predstavljamo novog/starog člana Marka i Manntra je od danas četveročlani band i molimo novinare da nam se tako počnu obrobraćati! Hvala i dobrodošao", najavili su njegov povratak u bend 2013. godine.

No Marko je ipak odlučio krenuti u solo vode i 2023. godine objavio je svoj debitantski singl "IG Boi" i to pod umjetničkim imenomBaby Lasagna, a uslijedio je i singl "Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much".

Pogledaji ovo Zanimljivosti Lovren na meti urnebesnih komentara poslije izjave o Baby Lasagni, pogledajte što mu sve pišu!

Prema podacima s wikipedije, Marko je koautor čak 12 pjesama s albuma "Ravenblack" njemačkog rock benda Mono Inc., koji je svojevremeno dospio na prvo mjesto najprodavanijih albuma u Njemačkoj.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Lovren na meti urnebesnih komentara poslije izjave o Baby Lasagni, pogledajte što mu sve pišu!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko je zapravo Baby Lasagna? Većina prije Dore za njega nije čula, ali on se itekako ima čime pohvaliti!