Tko je zapravo Baby Lasagna? Većina prije Dore za njega nije čula, ali on se itekako ima čime pohvaliti!

Marko Purišić se u glazbene solo vode otputio 2022. godine, a već 13 godine niže svoje uspjehe.

Baby Lasagna iliti Marko Purišić trenutačno je jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj, ali i regiji nakon što je ostvario premoćnu pobjedu na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

Marko će nas tako predstavljati na Eurosongu u Švedskoj kamo putuje u svibnju, no prije nastupa na Dori, domaćoj je javnosti bio relativno nepoznato ime. Unatoč tome što se glazbom bavi već 13 godina, većina je za njega prvi put čula kada je objavljena vijest da će nastupiti kao rezerva i to nakon što je Zsa Zsa odustala od natjecanja.

On je inače pjevač, gitarist, glazbeni producent i autor, a zanimljivo je da je pjesmu "Rim Tim Tagi Dim" sam napisao i uglazbio. Marko je bio član grupe Manntra od 2011. do 2016. pa od 2018. do 2022. godine, a koja je inače također nastupila na Dori 2019. godine s pjesmom "In The Shadows" kada su završili na visokom četvrtom mjestu.

Nakon toga Marko je odlučio krenuti u solo vode i 2023. godine objavio je svoj debitantski singl "IG Boi" i to pod umjetničkim imenom Baby Lasagna, a uslijedio je i singl "Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much".

Prema podacima s wikipedije, Marko je koautor čak 12 pjesama s albuma "Ravenblack" njemačkog rock benda Mono Inc., a koji je dospio na prvo mjesto najprodavanijih albuma u Njemačkoj.

