Saša Matić i njegov brat jednom su progovorili o bolnoj temi koja sve zanima: ''Čija je greška, nisam se raspitivao...''

Dejan i Saša Matić jednom su prilikom rekli istinu o svojem gubitku vida, nakon što se o tome godinama nagađalo.

Popularna braća Dejan i Saša Matić, osim po glazbi, poznati su i po tome da su obojica slijepi. Iako o toj temi ne vole govoriti, jednom prilikom otkrili su kako su ostali bez vida.

Dejan i Saša rođeni su 26. travnja 1978. godine u Drvaru. Svi nalazi pokazivali su da je s bebama sve u redu, a onda je došlo do prijevremenog porođaja njihove majke. Braća su odmah smještena u inkubator, a nekoliko dana poslije rođenja rečeno je da su bebe slijepe.

Saša Matić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Nakon godina nagađanja o razlozima njihove sljepoće braća su jednom prilikom odlučila otkriti istinu o toj njima bolnoj temi. Dejan Matić, koji je u nekoliko navrata govorio o toj tematici, naglasio je da nije ulazio u detalje, ali da je bio siguran da je riječ o nepažnji.

"To je nepažnja. Sada, koga... Nisam nešto išao u detalje i raspitivao se čija. Je li liječnik, je li medicinska sestra, nisam ulazio u to. A da je bila nepažnja, bila je", izjavio je Dejan.

Dejan Matić - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Saša je također jednom prilikom komentirao nagađanja o tome da je zbog brata odbio otići na operaciju vraćanja vida, iako je imao tu mogućnost.

"Ma ne, to je bezveze priča. Oni su htjeli na nama raditi nekakve eksperimente. To nisu dozvolili roditelji, a ni mi", kazao je Saša, a tada je naglasio i kako je to posljednji put da govori o toj temi.

"Ja tako ne volim što se godinama priča o toj temi, da vi nemate pojma! Dvije najgore teme, one koje najmanje volim su - jesam li u svađi s bratom i što je bilo s mojim vidom. Moji prijatelji i ljudi koji su sa mnom u stalnom kontaktu znaju kako ja živim i znaju da ovaj život volim najviše na svijetu. Jesam li se ja liječio i kod koga sam se liječio, to je moja privatna stvar. Ima jedna priča kada je jedan moj prijatelj nazvao taksi, a oni su ga pitali: 'U kojem pravcu idete?', a on je rekao: 'Koga to zanima osim mene?'" rekao je Saša.

"Živim normalno i ne bih dao ovaj život ni za što na svijetu", zaključio je Matić.

Iako su prošli kroz goleme životne izazove, braća Matić nisu dopustila da ih sljepoća zaustavi. Unatoč svim teškoćama, izgradili su uspješne karijere i osnovali obitelji. Dejan je u braku sa suprugom Jelenom i imaju dva sina, dok je Saša u braku s Anđelijom i imaju dvije kćeri, prelijepu Aleksandru i Taru.

Saša i Anđelija Matić Foto: M.M./ATAImages/Pixsell

