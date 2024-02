Uskoro kreće veliko finale Dore 2024.! Evo redoslijeda nastupa i važnih detalja večeri

Počinje i finale ovogodišnje Dore za 2024. godinu, od 12 finalista samo će jedan ili jedna izboriti pobjedu te, osim kipića Dore, dobiti i ono najvažnije – odlazak na Eurosong.

Veliko finale Dore 2024. godine uskoro kreće, a danas ćemo saznati i tko će od 16 finalista kući ponijeti kipić Dore te ulaznicu za Eurosong koji se ove godine održava u jednom od poznatijih gradova Švedske, Malmöu.

Evo i redoslijeda kojim se izvođači predstavljaju:

1. Natalie Balmix – DIJAMANTI

2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

3. Lana Mandarić – MORE

4. Boris Štok – CAN WE TALK

5. Stefany – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

6. Pavel – DO MJESECA

7. Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

8. Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

9. Let 3 – BABA ROGA

10. Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

11. eugen – TIŠINE

12. Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

13. Damir Kedžo – VOLJENA ŽENO

14. Baby Lasagna – RIM TIM TAGI DIM

15. MARCELA – GASOLINE

16. Vinko – LYING EYES

O pobjedniku će u finalu osim gledatelja odlučivati i članovi ocjenjivačkih sudova. Točnije, riječ je o četiri hrvatska žirija iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka te četiri međunarodna žirija iz Italije, Njemačke, Ukrajine i Islanda. Oni će se sastojati od tri člana- glazbenih profesionalaca, skladatelja, glazbenih kritičara i producenata, stoji na službenim stranicama Dore.

U velikom finalu Dore imat ćemo priliku vidjeti i nastup prošlogodišnjih pobjednika Leta 3.

Iza nas su dvije polufinalne večeri Dore koje su izazvale brojne komentare javnosti, od falševa koji su postali tema ismijavanja, Severine koja se pojavila kao plesačica Letu 3 pa sve do nastupa favorita ovogodišnje Dore Baby Lasagne.

