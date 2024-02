Društvene mreže vrve reakcijama na Doru, urnebesni komentari su krenuli već uoči finala!

Društvene mreže gorjele su i prije početka Dore, a mi smo izdvojili neke od najsmješnijih komentara.

Finale Dore aktivno se prati na društvenim mrežama, posebice na X-u, nekadašnjem Twitteru.

Komentari i šale krenuli su i prije nego što je ijedan od finalista izašao na pozornicu, a mi donosimo neke od najsmješnijih.

"Mene već sram ovih izjava u recapu polufinala", jedan je do tvitova koji se izdvojio, a u nastavku donosimo još neke.

A prije početka finala Dore, najviše se spominjao ovogodišnji favorit za pobjedu, Baby Lasagna.

BABY LASAGNA BECOMING A WORLD STAR TONIGHT #dora2024 pic.twitter.com/AzKKYnYdpw

"Baby Lasagna večeras postaje svjetska zvijezda"

If Baby Lasagna doesn't win then Croatia is insane #Dora2024 pic.twitter.com/enjVVl2Yk1