Saša Lozar nije jedini: Kompilacija falševa s Dore sve je što trebate čuti nakon prvog polufinala!

Nakon prve polufinalne večeri Dore najviše se priča o falševima nekih izvođača, a osvanula je i kompilacija "najboljih".

Ako je suditi po komentarima s društvenih mreža, izvođači na prvoj polufinalnoj večeri Dore nisu se baš uspjeli dojmiti gledateljima.

Najviše se komentiraju loše izvedeni falseti nekih izvođača, a u posebnom se fokusu našao Saša Lozar, koji se o svemu i sam oglasio na Instagramu.

"Slušajte, bolje biti viralan nego sterilan. Shit happens. Vidimo se u finalu! Još je k tome veljača, mačke će me razumjeti", našalio se pjevač.

No Saša nije jedini izvođač čiji su falš gledatelji primijetili, a čak je osvanula i kompilacija "najboljih".

"U ovim trenucima požalio sam što sam stavio slušalice", napisao je jedan gledatelj Dore iz Ukrajine uz snimku u kojoj je spojio falševe Noelle, eugena, Lane Mandarić i Saše Lozara.

"Nisam gledao Doru sinoć, no možda sam i donio dobru odluku gledajući neke naglaske", komentirao je drugi korisnik Twittera uz istu snimku.

