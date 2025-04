Zašto je vijenac Harryja i Meghan za Philipov sprovod bio toliko drugačiji od ostalih?

Vijenac princa Harryja i Meghan Markle za sprovod princa Philipa i poslije četiri godine izaziva polemike.

Medvjeđe hlače, morska božikovina i ruže – sve su to biljke koje su iskorištene u vijencu princa Harryja i Meghan Markle za sahranu Harryjevog djeda, princa Philipa 2021. godine. Simbolizirajući njegovu rodnu Grčku, dane u mornarici i mjesec njegovog rođenja, vijenac, uz Meghaninu ručno napisanu poruku, trebao je slaviti život supruga kraljice Elizabete II. koji je preminuo dva mjeseca prije 100. rođendana, no prema kraljevskom biografu Robertu Laceyju to nije bilo ono što je sam vojvoda od Edinburgha želio.

Sprovod princa Philipa - 2 Foto: Profimedia

Sprovod princa Philipa - 4 Foto: Profimedia

Sprovod princa Philipa - 2 Foto: Afp

Par Sussex je radio aranžman s floristicom Willow Crossley, a sve detalje su potanko objasnili u priopćenju za medije, što se nekima nije svidjelo.

Princ Philip, princ Harry i Meghan Markle (Foto: Getty Images) Foto: getty images

"Kako se osjećaš sada kada je tvoj vijenac dobio dovoljno pažnje", "Ne može si pomoći", "Ja, ja, ja, pomalo je bolesno", "Je li tvoj PR napravio ono što si htjela", napisali su tada brojni komentatori, a prenio je Lacey.

Princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Sprovod kraljičinog supruga održao se 17. travnja 2021., a još od ranije vojvoda je htio da sve prođe bez halabuke. Mnogi njegovi suradnici često će isticati kako je ostarjeli princ, koji je vlastiti sprovod planirao gotovo dva desetljeća, govorio: "Samo me stavite u prtljažnik Land Rovera i odvezite u Windsor."

Njegovoj želji je čak potpomagalo to što je zbog restrikcija uslijed svjetske zdravstvene krize bilo prisutno tek 30 uzvanika.

Sprovod princa Philipa - 1 Foto: Profimedia

Sprovod princa Philipa - 5 Foto: Profimedia

Sprovod princa Philipa - 3 Foto: Afp

Međutim, priopćenje Philipovog unuka i njegove supruge za časopis Harper's Bazaar je izazvalo pomamu jer su oni bili jedini koji su izašli s istim u medije. Isto tako, ono što je isticalo njihov vijenac jest i to što su svi ostali sadržavali bijelo cvijeće, dok je ovaj imao ružičasto-smeđe cvijeće. Iz tog razloga njihov se vijenac smatrao šarenim i ekstravagantnim, unatoč dobroj namjeri.

Sprovod princa Philipa - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Sprovod princa Philipa - 1 Foto: Afp

Vijenac je donio sam Harry, dok Meghan nije mogla prisustvovati zbog visokog stupnja trudnoće. U lipnju, nekoliko dana prije nego bi princ Philip proslavio 100. rođendan, Meghan je rodila djevojčicu Lilibet Dianu, koja je dobila ime po nadimku pokojne kraljice.

