Imao je lice od milijun dolara i najljepše žene svijeta, a onda mu je droga uništila život

Paul Sculfor bio je jedan od najtraženijih muških modela devedesetih, dok se nije morao povući iz Hollywooda zbog ovisnosti i borbe s anksioznosti.

Devedesete su bile vrijeme modela koji su vladali modnom industrijom svojim posebnim crtama lica i karizmom kojom su osvajali scenu. Jedan od najvećih muških modela tog doba bio je Paul Sculfor, danas 54-godišnjak, koji je u svijet mode i glamura gurnut sa samo 21 godinom.

Paul Sculfor Foto: Afp

U svojim najslavnijim danima Sculfor je svojom markantnošću privukao pozornost brojnih brendova poput Armanija, Versacea i Gaultiera, kao i brojnih pripadnica ljepšeg spola, prozivali su ga "licem od milijun dolara". Uživao je u višemjesečnim romansama s Jennifer Aniston, Cameron Diaz i Lisom Snowdon, no tamna strana modelinga odvela ga je u pakao ovisnosti koja ga je na kraju dovela do kompletnog odustajanja od Hollywooda.

Zbog ovisnosti o alkoholu i drogama Sculfor se često borio sa suicidalnim mislima, a zbog toga je proveo i šest mjeseci u rehabilitacijskom centru u kojem su boravili i Kate Moss, Lily Allen i Robbie Williams.

Paul Sculfor - 3 Foto: Profimedia

Paul Sculfor - 4 Foto: Profimedia

Paul Sculfor - 7 Foto: Profimedia

"Privatni avioni, jahte, penthouseovi, vile u Beverly Hillsu, nevjerojatno prekrasne žene, nevjerojatna iskustva čitavo vrijeme? Bilo je fantastično! Pokušao sam stvoriti veze, ali sam pronalazio bogate prijatelje. Stvari su postajale tamnijima. Uvijek sam bio bolestan, razvio socijalnu anksioznost, odvojio se od obitelji… Odbijao sam poslove jer me nije bilo briga. Nimalo nalik meni. Moj pogled na svijet promijenio se od uzbuđenja do veoma suicidalnog. Nisam htio biti ja više", rekao je Sculfor, koji isprva nije ni shvaćao da ima problem s ovisnošću.

Jednom prilikom, tijekom krstarenja Mediteranom, sipao je drogu u kavu i alkohol, zbog čega je kolabirao. Život mu je bio spašen u posljednjem trenutku. Zbog droge mu je počela opadati i kosa, gubio je poslove. Kada je dotaknuo dno, odlučio je vratiti kontrolu nad svojim životom.

Paul Sculfor - 2 Foto: Profimedia

Paul Sculfor - 1 Foto: Profimedia

Paul Sculfor - 1 Foto: Youtube

Vratio se u London, gdje se smirio uz liječnicu i nutricionisticu Federicu Amati i njihove dvije kćeri (četiri i sedam godina). Osim toga, vodi i vlastiti podcast "This is Powerful". Ipak, vrijeme COVID-a ponovno ga je dovelo u stanje anksioznosti, iz koje se izvukao zbog obitelji.

"One me drže pod kontrolom. Dale su mi smisao. Htio sam obitelj kada sam bio mlađi pa sam onda odlučio kako ne želim imati obitelj i sada mi je drago što sam čekao", poručio je Sculfor, koji je imao 47 godina kada je dobio prvu kćer. "Zahvalan sam na ovom putu samootkrivanja. Dozvolilo mi je, dok sam bio sam, da radim na sebi i otkrijem sebe i što funkcionira, a što ne. Biti ocem dalo mi je pravi smisao. Nemate vremena razmišljati o sebi jer imate djecu koja su vam prioritet: moraju jesti, ustati, odjenuti se za školu. Da budem iskren, to je moj spas."

