Članovi žirija MasterChefa otkrili najbolja i najgora jela koja su kušali u prošloj sezoni

Najpoznatija kuhinja u Hrvatskoj – MasterChef i ove će godine otvoriti svoja vrata. Audicije su u tijeku, a nove kandidate s nestrpljenjem očekuje i žiri. U prošloj su sezoni već probali na stotine jela. Koje im je ostalo u najboljem sjećanju, a koje je bilo najlošije podijelili su s našom Dijanom Kardum.

Žiri MasterChefa ponovno je na okupu. Audicije za osmu sezonu već su u tijeku, a prijave su otvorene još vrlo kratko.



''Pri početku svake sezone kad su audicije, ja uvijek to govorim da mi je to najzanimljiviji dio jer ne znamo što nam dolazi, što nas čeka kakvi kandidati nam stižu'', govori Stjepan Vukadin.



''Jesam spreman, zapravo i sretan. Mislim da smo svi čekali da se ponovno nađemo da malo stanemo, vidimo šta su novi kandidati pripremili za nas, tako da naravno spreman'', dodao je Mario Mihelj.

Kad bi članovi žirija zamijenili uloge s kandidatima, dobro znaju kako bi se predstavili na audiciji.



''Ja bi možda bio malo onak, kak bih ja to sad nazvao, malo spaljeniji. Ja bih možda dolazio s nekakvim svinjskim mozgom na kremi od nekih kopriva. I radio bih ovako shot od kiselog kupusa koji bi poslužio u papku od svinje'', otkrio je Goran Kočiš.



''Ja bih se htio predstaviti jednim pečenjem. Mene su uvijek ta pečenja super. Ima neko pečenje koje bih završio do kraja u toj pećnici, a prije toga bih ga slow kuhao doma i pokušao bih im pokazati kako odličnu teletinu možeš napraviti u tih pola sata ovdje, naravno s pred pripremom doma'', kaže Mario Mihelj.



''Svi znaju da volim radit s ribom i mislim da bi bila neka riba, možda hladno predjelo onako kombinacija slatko-slano, kiseljkasto osježavajuću, bacim neku krskavu komponentu, nešto sirovo, marinirano onako'', otkrio je Stjepan Vukadin.

Kulinarsko umijeće, zanimljivi izazovi i nezaboravni okusi prava su obilježja MasterChefa. A neka su se jela od lani članovima žirija osobito urezala u pamćenje.



''Reći ću jela iz finala'', kratak je bio Stjepan Vukadin.



''Pobjedničko jelo prošlog kandidata, prošle sezone bilo je stvarno jako fino i genijalno tako da mogu reći da je to'', otkrio je Mario Mihelj.



''Kad je on to stavio ispred nas, to je bilo onako, to je bio burek. To je izgledalo onako ok, ne znam. Dosta rustikalno, ništa tu sad nije bilo wow, što se tiče samog izgleda i plejtinga, ali okusi, okusi su nas bacili na dupe'', kaže Kočiš.

No bilo je i onih koje bi rado zaboravili. Poput oso bucca, koji je pobjednik Ante pripremao na samom početku natjecanja.



''Mislim da je bilo. Zapalilo mu se, nije se uspjelo skuhat to je bila ozbiljna greška da ga uopće krene raditi u tako malo vremena'', prisjetio se Mihelj.



''Mislim da je boršč od jedne kandidatkinje s audicije'', rekao je Goran.

MasterChef je svakako iskustvo koje mijenja živote. Mnogi bivši kandidati svoj put nakon završetka pronašli su u nekoj od profesionalnih kuhinja. I svi se slažu u jednom - bila je to lijepa avantura.



''Baš ono u nekom lijepom sjećanju mi je ostalo. Puno toga smo naučili, puno toga smo prošli. Mislim da smo se puno razvili kao osobe. Jako jedno lijepo iskustvo'', otkrila je Sanja.

''Avantura je predobra, prelijepa bila, koliko god da je kratka bila ostat će mi u sjećanju'', dodao je Sead.



''Ako je bilo tko ikad pomišljao da se bavi kuhinjom, da MasterChef otvara vrata, MasterChef mijenja živote i da, MasterChef je jedno neprocjenjivo iskustvo'', zaključila je Iva Novosel.

Pripremite svoje noževe, začine i fantastične recepte – nova sezona MasterChefa čeka na vas! Prijave su pri samom kraju, stoga ne propustite svoju priliku jer možda baš vi postanete novi hrvatski MasterChef.

