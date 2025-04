Ljubavna priča Slavonca kojeg gledamo u Dobru i zlu i Dubrovkinje koju je proslavio TikTok

Svi koji uživaju u seriji ''U dobru i zlu'' sigurno su zavoljeli i lik Slavena Poje, kojeg je utjelovio Igor Kovač. Ovaj simpatični glumac u sretnoj je osmogodišnjoj vezi s kolegicom Glorijom Dubelj. Oboje nasmijani i zaljubljeni kao prvog dana, našoj Lani Samaržiji za In magazin ispričali su kako je izgledao početak njihove ljubavne priče. Otkrivaju i kakav je svakodnevni zajednički život izvan reflektora te da ih najbliži pitaju kada će pred oltar.

Njihov životni poziv vodi ih od kazališnih dasaka do televizijskih i filmskih setova. Privatno, glumački par Igor Kovač i Gloria Dubelj, posljednjih 8 godina, najviše uživaju u miru zajedničkog doma ili prirodi.



''Zbližavanje je krenulo kad sam ja bila na pripravničkom u Gaveli, a on je bio zapravo tad zaposlen u Gaveli, pa smo se tu malo češće vidjeli i eto onda s vremenom smo, ne znam, shvatili da se sviđamo jednom drugom. Jako je pažljiv prema meni. Evo, to mi se jako sviđa, osjećam se sigurno uz njega. Čak i više brine o meni nego što ja brinem o samoj sebi'', nahvalila je Gloria Dubelj svog partnera Igora Kovača.

Igor Kovač i Gloria Dubelj - 4 Foto: In Magazin

''Pa ja osjećam ogromnu ljubav od Glorije i to mi je jako bitno. Veliku toplinu, ta toplina je na, kako da vam to objasnim, to kad se ide stavljati u riječ, onda zvuči malo i patetično, ili ne znam kako god, ali kad je iskreno i toplo, to je rijetko se to nalazi. Tako da Gloria je ta'', dodao je Igor Kovač.



U ovoj ljubavnoj priči ne smijemo zaboraviti kavalirskog

španijela imena Solo, kojeg ste već primijetili u ovoj priči. Iako, danas zajednički pas, šale se, zapravo je on Glorijino srce prvi osvojio.



Tko je za što kriv, njemu nije važno. Kao ni, za razliku od Glorijinih i Igorovih roditelja - kada će napokon stati pred oltar:



''Logistički je teško dovogovoriti - nemamo vremena. Ja sam iz Slavonije. Njeni su iz Dubrovnika i sad je pitanje gdje će se to održati. Ima tu puno i bojsa i torcide i ne znamo gdje će se to u Zagrebu držati. Tako da svaki vuče na jednu stranu. Bit će. Lijepo nam je ovako. Stvarno i uživamo i sve. Mislim, sigurni smo da ovo između nas je ozbiljno i nekako i vidimo se za cijeli život.'', slažu se Igor i Gloria.

Igor Kovač i Gloria Dubelj - 7 Foto: In Magazin

''Evo mi često zapravo maštamo tome da imamo neku kuću, da smo negdje blizu neke šume, da imamo djecu i da imamo dvorište. Možda čak i selo. Blizu Zagreba'', dodali su.



U njihovu slučaju, Slavonac i Dubrovkinja, kažu, savršen su par:



''Recimo ručak uvijek mora biti u 12, najkasnije u 1. Ja sam malo poremetila taj ritam'', priča Gloria.

''Mediteranski kasno popodne, u pet ručak, meni je to prekasno'', dodao je Igor.

Igor Kovač i Gloria Dubelj - 5 Foto: In Magazin

''Smijem reći? Dakle, po tome ćete prepoznati da je Gloria iz Dubrovnika. Recimo, ono što je meni divno kod Dubrovkinja, uvijek su spremljene, dotjerane, onako lijepo, elegantno uvijek u bilo koje doba dana i ja to zovem to efekt Straduna. Jednostavno, kako god se negdje ide, uvijek je šminka top, odjeća, sve mora biti top'', govori Igor.



Razumijevanje i potpora stižu i u poslu.



Igor trenutačno glumi inspektora Porfirija Petroviča u predstavi ''Zločin i kazna''. Utjelovljuje i Slavena Poje, Veljkova poslovnog partnera u seriji ''U dobru i zlu''. Gloria je pak jedna od dama čije urnebesne skečeve svi prate na društvenim mrežama, ali i na kazališnim daskama.

Igor Kovač i Gloria Dubelj - 2 Foto: In Magazin

''Puno gostovanja nas još uvijek čeka. Tako da jedno onako izazovno razdoblje, ali stvarno jako lijepo. Baš smo sretne i zadovoljne'', zaključila je Gloria.

''Tako da ja spremam, čistim, kukam, sve što treba'', nadovezao se Igor.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.