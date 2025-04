Fotografi su je uhvatili baš u trenutku kad joj je badić stvarao probleme, a ona kamere nije uočila

Kelly Rohrbach sve je nasmijala na posljednjim fotografijama paparazza.

Američka glumica i model Kelly Rohrbach uživa u ljetnim danima sa suprugom Steuartom Waltonom na Malibuu.

Kelly Rohrbach Foto: Profimedia

Par je u kupaćim kostimima šetao pješčanom plažom, ali paparazzi su je uhvatili baš u nezgodnom trenutku.

Kelly Rohrbach Foto: Profimedia

Naime, kako je hodala, Kelly je donji dio kupaćeg kostima zasmetao na stražnjici pa ga je maknula, a nije na vrijeme primijetila da ju iz daljine vrebaju kamere.

Kelly Rohrbach (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Podsjetimo, Kelly i Stuart vjenčali su se prije pet godina, a Walton je američki odvjetnik, investitor i poslovni čovjek koji dolazi iz obitelji američkih milijardera. Par zajedno ima i sina.

Rohrbach je inače poznata po vezi s legendarnim holivudskim neženjom Leonardom DiCaprijem, s kojim je hodala 2015. godine. Veza je potrajala samo nekoliko mjeseci.

Kelly Rohrbach i Leonardo DiCaprio - 2 Foto: Profimedia

Osim već spomenute ''Spasilačke službe'', Rohrbach je igrala glavnu žensku ulogu u ''The P.E.T. Squad Files'' i epizodne uloge u TV serijama ''Dva i pol muškarca'', ''Djevojke na zadatku'' i ''The New Normal''.

Kelly Rohrbach - 15 Foto: Profimedia

