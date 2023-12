Nakon prekida s Leonardom DiCaprijom utjehu je pronašla u milijarderu, a njene nove fotografije otkrile su lijepe vijesti!

Američka glumica i model Kelly Rohrbach čeka svoje prvo dijete, javnost ju pamti po vezi s Leonardom DiCaprijom.

Američka glumica i model Kelly Rohrbach čeka svoje prvo dijete s 42-godišnjim suprugom Steuartom Waltonom.

Glumica, koja je u ulozi C. J. Parker zamijenila legendarnu Pamelu Anderson u filmu ''Baywatch'' iz 2017. godine, viđena je s trudničkim trbuhom na plaži u Malibuu. Nosila je bijele kupaće gaće, a na gornji dio tijela navukla je široki crni džemper koji je svejedno istaknuo njen već veliki trbuh pa se čini da bi beba mogla stići vrlo skoro.

Kelly i Steuart vjenčali su se prije četiri godine, a Walton je američki odvjetnik, investitor i poslovni čovjek, koji dolazi iz obitelji američkih milijardera, a osobno bogatstvo procjenjuje mu se na 310 milijuna dolara.

Rohrbach je inače poznata po vezi s legendarnim holivudskim neženjom Leonardom DiCaprijem, s kojim je hodala 2015. godine.

Glumu je studirala u Londonu, a bila je i uspješna golferica.

Osim već spomenutog ''Baywatcha'', igrala je glavnu žensku ulogu u ''The P.E.T. Squad Files'' i epizodne uloge u TV serijama ''Dva i pol muškarca'', ''Djevojke na zadatku'' i ''The New Normal''.

Radila je i kao model, uz ostalo, snimila je kampanju za Gap te bila jedno od omiljenih lica časopisa Sports Illustrated.

