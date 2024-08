DiCaprijeva bivša sagnula se i pokazala previše, ali pogledi prisutnih nisu je uopće zamarali

Nakon prekida s Leonardom DiCaprijom utjehu je pronašla u milijarderu, a s njim je uživala i na plaži. Zajedno imaju i sina.

Američka glumica i model Kelly Rohrbach uživa u ljetnim danima sa suprugom Steuartom Waltonom i njihovim prijateljima. Glumicu, koja je u ulozi C. J. Parker zamijenila legendarnu Pamelu Anderson u filmu ''Baywatch'' iz 2017. godine, snimili su fotografi na plaži u Malibu, a u jednom trenutku je pokazala i previše.

Naime, na plaži u Malibu nosila je bijelu haljinicu ispod koje se nazirao crveni kupaći kostim. U jednom se trenutku sagnula te pokazala atribute, a za fotografe nije marila.

Podsjetimo, Kelly i Stuart vjenčali su se prije pet godina, a Walton je američki odvjetnik, investitor i poslovni čovjek koji dolazi iz obitelji američkih milijardera. Par zajedno ima i sina.

Rohrbach je inače poznata po vezi s legendarnim holivudskim neženjom Leonardom DiCaprijem, s kojim je hodala 2015. godine. Veza je potrajala samo nekoliko mjeseci.

Osim već spomenute ''Spasilačke službe'', Rohrbach je igrala glavnu žensku ulogu u ''The P.E.T. Squad Files'' i epizodne uloge u TV serijama ''Dva i pol muškarca'', ''Djevojke na zadatku'' i ''The New Normal''.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Dok su svi gledali u isklesani torzo turskog zavodnika, drugima je poglede privukla zgodna misteriozna brineta

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavna Kosovljanka rasplamsala je maštu pratitelja u čipkastom donjem rublju, slaba je točka muškarcima diljem svijeta!

Pogledaji ovo Celebrity Uspjela je smiriti trenutačno najpoznatijeg neženju na svijetu, a ovih dana šuškalo se da su se odlučili i na sljedeći korak!

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji neženja ipak se odlučio skrasiti? Atraktivna manekenka pokazala je raskošni prsten!

Pogledaji ovo Celebrity Nekad je ljubila najpoznatijeg neženju, a očito je zašto su svi pogledi i dalje uprti u nju gdje god se pojavi

Pogledaji ovo Celebrity Svi pričaju o hrabrom pothvatu Leonarda DiCaprija na koji se odvažio zbog svojih pasa: ''Samo je skočio!''

Pogledaji ovo Celebrity Miljenik žena pojavio se neuredan i prljav na ulici, nije ga bilo lako prepoznati, ali imao je opravdan razlog za ovakvu pojavu