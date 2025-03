Influencerica naljutila pratitelje jer je lagala o načinu na koji je izgubila pozamašan broj kilograma

Plus-size model našao se na meti kritika zbog laži o svom izgledu.

Plus-size influencerica Remi Bader trenutno je na meti kritika nakon što je nedavno priznala da je bila podvrgnuta operaciji mršavljenja 2023. godine.

30-godišnja influencerica otkrila je to u posljednjoj epizodi podcasta Khloé Kardashian ''Khloé in Wonder Land''.

Bader je otkrila da je izgubila više od 60 kilograma u manje od godinu dana nakon što joj je 80% trbuha uklonjeno. Naime, dobila je jednu anastomozu duodenalno-ilealne premosnice s gastrektomijom rukava, što je vrsta barijatrijske kirurgije.

O njenom izgledu nagađanja su krenula prije nekoliko mjeseci, a brojni su se pitali je li otišla pod nož ili je bila na lijekovima za mršavljenje. Bader se naizgled klonila govora o glasinama sve do svog intervjua s Khloe, u kojem je po prvi put detaljno opisala svoje zdravstveno putovanje.

Remi Bader - 12 Foto: Profimedia

Sada je obožavatelji optužuju da laže i promovira nerealne standarde ljepote jer je dvije godine skrivala svoju operaciju. Mnogi također navode da je Bader blokirala obožavatelje koji su je javno ispitivali o tome na društvenim mrežama.

''Mjesecima je blokirala toliko ljudi koji su je to pitali u njezinim komentarima'', tvrdi jedan njen pratitelj.

Neki smatraju da je Bader pokušala prikazati kao da je njezin gubitak težine potpuno prirodan tako što je često objavljivala videozapise vježbanja i druge sadržaje vezane uz dijetu na svoj Instagram i TikTok.

''Ono što je ljude razljutilo je to što je pokušala izgledati kao da vježba i pravilno jede, a zatim je blokirala svakoga tko ju je prozivao zbog toga'', objavio je drugi korisnik X-a.

Dok su mnogi zahtijevali da Bader obriše svoje društvene mreže, drugi su smatrali da zvijezda ima pravo na svoju medicinsku privatnost, a i sama je izjavila da ne duguje ništa pratiteljima.

Remi Bader - 9 Foto: Profimedia

Tijekom razgovora s Kardashian, Bader je rekla da je znala da će njezin gubitak vrlo značajne količine težine biti nešto o čemu onaa u budućnosti treba progovoriti. Ali, rekla je da to želi učiniti pod svojim uvjetima, a ne kako ljudi online žele da se o tome obrati.

Rekla je da ju je vidjevši toliko negativnosti oko svog mršavljenja manje htjela pričati svoju priču. Bader se jedino osjeća krivom što nije bila iskrena s onima koji su joj poslali poruku da i oni očajnički žele smršavjeti, prenosi Daily Mail.

Njezino zdravstveno putovanje počelo je u rujnu 2023. nakon što joj je pretilost počela uzrokovati bol i moguće probleme s neplodnosti.

''Liječnik mi je rekao da s 28 godina postajem neplodna'', otkrila je.

Remi Bader - 14 Foto: Profimedia

Nakon neuspjelih pokušaja s lijekovima Ozempic i Mounjaro, Bader je počela razmišljati o barijatrijskoj kirurgiji. Povezali su je s kirurgom koji joj je, zbog njezinih zdravstvenih problema, predložio jednu anastomozu duodenalno-ilealne premosnice s rukavnom gastrektomijom (SADI-S), što je noviji i vrlo učinkovit oblik barijatrijske kirurgije.

Bader se odlučila podvrgnuti novom zahvatu, ali je proces oporavka na kraju bio najgori od svega. Iako joj je kirurg rekao da će izaći iz bolnice za jedan dan, na kraju nije mogla otići jer je bila jako bolesna.

Remi Bader - 2 Foto: Profimedia

Rekla je da je proživljavala pakao šest tjedana dok se borila s povraćanjem i bolovima, za koje joj je kirurg rekao da nisu normalni., a bojala se i da je uništila svoje tijelo podvrgavanjem postupku.

Ipak, sve je prošlo u redu, a njena dugogodišnja želja da bude mršavija se ostvarila. Kako je izgledala prije, pogledajte u našoj galeriji.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kakav hit! Pogledajte kako su Maja i Bloom kratili vrijeme do novog putovanja

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Gdje je danas član grupe Denis&Denis, čiji nećak je također završio u glazbi?

Pogledaji ovo Nekad i sad Rijetki bi je prepoznali na prvu! Prije 30 godina sve je osvojila ulogom u kultnoj komediji

Pogledaji ovo Celebrity Thompson otkrio detalje spektakla kojeg priprema na Hipodromu: ''Izgleda tako moćno!''

Pogledaji ovo Celebrity Djevojka tragično preminulog pjevača na značajan dan objavila njihove nikad viđene fotke

Pogledaji ovo Celebrity Rita Ora u opasno kratkom kompletiću pokazala zavidne rezultate napornih treninga

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda kći Željka Bebeka? Ukrala je svu pažnju tijekom rijetkog obiteljskog izlaska