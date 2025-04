Ona je majka najveće pop senzacije na svijetu, no preživjela je nešto što nijedna tinejdžerica ne bi smjela

Majka Justina Biebera, Pattie Mallette, proslavila je 50. rođendan, a iza nje je život obilježen traumom, borbom i nevjerojatnom snagom koju je pronašla odgajajući sina kao samohrana majka.

Majka Justina Biebera napunila je 50 godina, a pjevač joj je porukom na Instagramu javno čestitao rođendan.

"Volim što sam tvoj sin. Sretan rođendan", napisao je u opisu njezine slike iz mlađih dana, no prije nego je svijet upoznao Justina Biebera kao globalnu pop senzaciju, njegova majka Pattie Mallette vodila je život obilježen boli, borbom i nevjerojatnom snagom.

Rođena 1975. u Kanadi, Pattie je odrasla u domu koji nije bio utočište, a prema pisanju stranih medija, s devet godina postala je žrtva seksualnog zlostavljanja te je doživjela traumu koja je ostavila duboke emocionalne rane.

Tijekom adolescencije, borila se s depresijom, ovisnošću i pokušajima samoubojstva. U jednom trenutku, dok je imala tek 17 godina, Pattie je pokušala okončati svoj život bacivši se pred dolazeći kamion. Preživjela je – i upravo taj trenutak postao je prekretnica.

Godinu dana kasnije, u dobi od samo 18 godina, rodila je sina Justina. Otac djeteta, Jeremy Bieber, bio je također vrlo mlad, pa njihov odnos nije opstao. Pattie je preuzela odgovornost samohrane majke, živeći u malom stanu iznad stepeništa u Stratfordu, Ontario, s vrlo malo novca, ali s golemom količinom ljubavi prema sinu.

Upravo ta ljubav bila je njezino sidro – nešto što joj je dalo snagu da krene ispočetka, bez obzira na sve. U tim skromnim uvjetima, uz podršku vjere i zajednice, Pattie je odgajala sina koji će kasnije osvojiti svjetske pozornice.

Svoju priču odlučila je podijeliti u memoarima "Nowhere but Up", gdje je iskreno pisala o svom putu iz tame prema svjetlu, o teškoćama, borbi s vlastitim demonima i o nadi koja nikad nije potpuno nestala. Knjiga je postala bestseler, a mnogima je poslužila kao izvor inspiracije.

Iako je život s Justinom, nakon što je postao svjetski poznat, donio nove izazove, Pattie je ostala uz njega, ponekad u tišini, ponekad u središtu pažnje, ali uvijek s majčinskom brigom i ljubavlju.

Podsjetimo, Justin Bieber zadnjih mjeseci je pod povećalom javnosti zbog zabrinjavajućeg ponašanja.

