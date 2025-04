Naš chef boravio je na Maldivima kao jedini predstavnik Hrvatske: Evo što je izbjegavao, a u čemu je uživao!

Kao jedini predstavnik Hrvatske, chef Ante Udovičić, proveo je 16 dana na Maldivima pripremajući gala večere u luksuznom resortu, a maldivske je namirnice začinio bračkim maslinovim uljem. Kupanje s ražama i morskim psima zbog straha je preskočio, no otkrio nam je u čemu je uživao. Na Maldive nas vodi naš Davor Garić.

U plavetnilo najmanje azijske države Maldiva, chef Ante Udovičić donio je malo boja Hrvatske i Mediterana. 16 dana kuhao je u luksuznom rezortu za goste iz cijelog svijeta.



''Kroz njihovu sezonu dođe 9 do 10 chefova iz cijele Europe, ja sam izabran za Hrvatsku ove godine. Uloga svega toga je da odradim mediteransku kuhinju s njihovim namirnicama na Maldivima. Znači gosti će moći ovdje probat u svakom slijedu malo Španjolske, malo Italije, malo Francuske, i malo Hrvatske, tj. otok Brač. Dofurao sam i maslinovo ulje s Brača jer oni tamo nemaju kvalitetno ulje. Odradili smo ajmo reć tartar od njihove jackfish, to je nešto kao naš gof. Pa smo kirnju pekli na strani kože, uz to smo pekli ciklu i radili od toga kremu, onaj pakchoi je imitirao blitvu. Sve je bilo povezano češnjakom i maslinovim uljem'', priča Ante.



''To će za njih biti malo veća promjena zato što tu stalno jedu neke stvari koje su malo egzotične. Ovaj put ću im pripremit dalmatinsku kuhinju sa daškom Mediterana okolo'', dodao je Ante.



Uživao je chef Ante i u ljepotama Maldiva.



''To je stvarno raj na zemlji. Klima je navjerojatno odlična, prvo te onaj fen zvekne, vruće je kao da te stalno neko fenira. Morate se paziti sunca, evo kao što vidite malo sam i ''pocrnio'', kao što bi se reklo.

Naravno, ne treba samo raditi na Maldivima, treba malo i uživati.

Ronjenje s morskim psima sam izbjegavao, i s ražama, jer se stvarno toga bojim, bez obzira što oni govore da je to moguće, da ti neće ništa, mene je toga bilo strah, to sam izbjegavao, ali kokteli u plićaku uz palme, to je stvarno bilo top'', priznaje Ante.



Nakon Maldiva - Sutivan na Braču. Devetu godinu zaredom dirigirat će kuhinjom prestižnog hotela s fine dinning restoranom.



''Svake godine radim neki novi meni. Ostaju neki klasici, tri do četiri jela koja prolaze već 8 godina kroz karte, a sad svake godine novo nešto'', priča.



Nema tog jela koje ovaj chef nije pripremio, no uvijek ima prostora za učenje novih vještina.



''Svake godine idem na stažiranja u Michelinove zvjezdice gdje si upgrejdam svoje znanje, ideje, učim, kako bi mogao kroz novi meni implementirat nešto u svom stilu'', kaže.



Nije tajna što je to ''u njegovu stilu''.



''Riba, rakovi, školjke, ima tu i mesa, dobrih odrezaka japanske govedine, mliječne teletine, tako da se svodi na 90% ribu i morske plodove, a naravno mora biti i 10% za mesoljupce'', otkriva.



Inozemni turisti obožavaju fency jela s pet zvjezdica, no kad kušaju hrvatska tradicionalna jela u Antinoj izvedbi, jedino im preostaje prste polizati.



''I pašticada i nekakav odličan steak, uz to naš hotel ima i maslinik s dosta stabala gdje u masliniku imamo restoran s kominom gdje pečemo i janjce i odojke i peku i ribu na gradele'', otkriva.



Riba, meso ili kakav desert, Ante kuha kao da sutra ne postoji.



''Meni je moj posao velika strast i taj stres koji se dešava tokom mog posla sam ja pretvorio u nekakav izazov. To mi daje kick da svaki put da kad radim kroz stres da sam smiren i da želim da večer završi odlično i da su svi zadovoljni. Znaju mi dolaziti tanjuri, kako su s kruhom polizali, pa s prstom napišu ''great'', ''thank you'' i tako neke poruke'', priča.



Evo i savjeta kako da ''Što ću kuhati sutra?'' uvijek bude ''Što ću kuhati sutra!?!''



''Bitno je ono što imaš u frižideru i malo otvorit maštu. Kad vidiš da imaš češnjak, maslinovo ulje i malo parmezana, napraviš alle e ollio na brzinu kroz deset minuta i imaš jedan vrhunski brzi ručak tako da je sve u tvojoj glavi, ovisno koliko ljudi vole hranu i što vide u svom frižideru. Mogu od toga čuda stvarno napraviti'', zaključio je Ante.



Kakvo god se čudo krčkalo na vašem štednjaku, baš poput chefa Ante, dodajte prstohvat ljubavi.

