Iza osmijeha Željka Pervana krije se prava životna borba: ''Jedno se skrivalo iza drugog''

Progovorio je sa samo šest mjeseci, na veliko iznenađenje svih, te od tada nije stao. Željko Pervan već desetljećima nasmijava cijelu regiju, a sada priprema i nešto novo. No iza smijeha krije se i prava životna borba. Kako olakšava supruzi koja se već 20 godina bori s multiplom sklerozom te kakva su mu najranija sjećanja na djetinjstvo, podijelio je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Nakon pauze koju je uzeo zbog operacije srca, Željko Pervan vraća se pred publiku. Priprema, naime, novi stand-up.



''Pa zamislio sam da nova predstava bude dobra, a sad čovjek nikad ne zna dok ne dođe u interakciju s publikom. Meni može nešto biti fenomenalno ali publika me može odbacit kao praznu kutiju duhana'', kaže Željko Pervan.

U novom će se projektu baviti životom od rođenja do danas.



I posljednji put postigao je velik uspjeh. Čak je pet puta rasprodao popularnu zagrebačku dvoranu.



''To je odličan osjećaj, to je fenomenalno a najviše poslije. Dva sata sam trajao, na pozornici 1850 ljudi i to 5 puta tako. Osjećaj je nevjerojatan. Osjećaj uspjeha i da radim ono za što sam rođen. Tad prvi put sam suzice pustio. Nakon predstave kad su se ljudi digli'', govori.

5000 ljudi na jednom nastupu došlo je pogledati i njegovu Večernju školu, koja je išla čak 9 godina.

Naš poznati komičar sa zdravljem je sada dobro, no zato njegova supruga već 20 godina vodi bitku s multiplom sklerozom, bolešću s 1000 lica.

''Prvo je bio lupus pa multipla, jedno se skrivalo iza drugog i tijelo prepoznaje sebe kao neprijatelja i samo sebe tijelo napada. Onda znaš koja boleština. Mislim da mene nema koji je zezem, koji se znaš ono, ne zezam nego onako pokazujem joj jednu stranu, to što je živa, pa unučići. Čovjek bi odustao'', zaključio je Pervan.

A petero unučadi i još dvoje na putu, velika su radost u obitelji.

No na njegove predstave supruga i 4 kćeri ne dolaze, ali o svim tim zgodama i nezgodama mogao bi se snimiti i film. No po svojem životu već će od ove jeseni prebirati u novoj predstavi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Indira Levak napokon je otkrila pravu istinu o odnosu s bivšim suprugom Miroslavom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Gesta Vala Kilmera prema kćerki u njihovom posljednjem izlasku otkriva kakav je bio otac