Gledatelji ne skrivaju nezadovoljstvo prvim polufinalom Dore, a komentari su urnebesni: "Kao da se natječu tko će manje tonova pogodit!"

Nakon prvog polufinala Dore, društvene mreže preplavile su negativne reakcije gledatelja.

Prvo polufinale Dore je iza nas, a finale su zasad izborili Pavel, Vinko, eugen, Mario Battifiaca i Robert Ferlin, Stefany, Saša Lozar, Let 3 i Lana Mandarić.

Društvene mreže su nakon prvog polufinala preplavile brojne reakcije gledatelja, koji nisu skrivali svoje nezadovoljstvo, a najviše su im zasmetali krivo otpjevani visoki tonovi.

"Nadam se da će HRT snimku ove večeri uništiti i da ćemo svi kolektivno ovo zaboraviti."

Nadam se da ce HRT snimku ove veceri unistiti i da cemo svi kolektivno ovo zaboraviti. #dora2024 — хајван de los angeles.🇭🇷 (@mbajkusa) February 22, 2024

"Izbor kandidata na Dori je kao izbor dobrih političara u Hrvatskoj."

Izbor kandidata na Dori je kao izbor dobrih političara u Hrvatskoj #dora2024 — Varni Paljak (@borodlak) February 22, 2024

"Nitko večeras nije zaslužio proći u finale. Nitko."

NO ONE deserves to qualify tonight I MEAN NO ONE deserves to make the final #Dora2024 pic.twitter.com/j7jpVyUsC9 — David 🇸🇪🇳🇴🇫🇮🇬🇧🇨🇾🇦🇹🇩🇰🇲🇩🇦🇺 (@David16996) February 22, 2024

"Ovi kao da se natječu tko će manje tonova pogodit."

Ovi kao da se natječu tko će manje tonova pogodit. #dora2024 pic.twitter.com/QSZK6qFwrg — ThatsMyOpinion (@ThatsMyOp1nion) February 22, 2024

"Nisam gledao Doru sinoć, no možda sam i donio dobru odluku gledajući ove naglaske."

Goedemorgen 🤗



Didn't watch #DORA2024 last night but maybe I made the right decision looking at some "highlights"... 👀pic.twitter.com/xS6BAU8Scd — EuroGuy 🕊️ (@EuroGuyXX) February 23, 2024

Najviše pozitivnih komentara dobio je predstavnik Francuske na Eurosongu, Slimane, koji je u prvom polufinalu Dore izveo svoju pjesmu "Des milliers de je t'aime".

"Najbolja stvar na Dori je bio Slimane."

The best thing about Dora tonight was SLIMANE 🫶🏻🥹🇫🇷#dora2024 pic.twitter.com/JWYGtUIlsB — 💐Ocean 💐 (@oceaniito) February 22, 2024

"Francuz je došao i posramio sve večeras."

Francuz došao i posramio sve večeras #Dora2024 — Juzo (@JuzoOsk) February 22, 2024

Gledatelje je oduševila i Severina, koja nije nastupala, ali se pridružila Letu 3 na pozornici kao plesačica.

"Toliko su dobre pjesme da je najbolji dio Severina koja nije ni pjevala"

Toliko su dobre pjesme da je najbolji dio Severina KOJA NIJE NI PJEVALA #Dora2024 https://t.co/IC0A7T8NF9 — stefantelk💙🇱🇹 (@neprimjetan) February 22, 2024

A iako će nastupiti tek u drugom polufinalu, mnogi su već zaključili da će pobjednik Dore biti Baby Lasagna, kako predviđaju i kladionice.

Drugo polufinale Dore je večeras, a veliko finale je u nedjelju 25. veljače.

