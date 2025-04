Od 'Kung Fu Pande' do 'Minecrafta': Jack Black je neizostavno ime u animiranim filmovima i adaptacijama videoigara

Bilo da je riječ o pandi koja uči kung fu, Bowseru koji pjeva serenade ili robotu koji ne prestaje pričati – Jack Black svaki lik čini nezaboravnim.

Nekako prirodno ide da Jack Black, glumac poznat po svom energičnom nastupu, urnebesnom humoru i dječačkom entuzijazmu, sve češće završava u animiranim filmovima i adaptacijama videoigara. Njegova karijera već godinama uspješno balansira između filmskih setova, koncertnih pozornica s bendom Tenacious D i, sve češće, tonskih studija u kojima snima glasovne uloge. U posljednjih nekoliko godina, taj segment njegove filmografije postaje sve bogatiji – od neustrašivog Poa u franšizi Kung Fu Panda, preko karizmatičnog Bowsera u Super Mario Bros. Filmu, do najnovijeg hita – Minecraft filma, u kojem utjelovljuje Stevea, simpatičnog mentora u svijetu od kocaka, piše Kinofilm.

Rođen 1969. u Kaliforniji kao Thomas Jacob Black, Jack je karijeru započeo još '90-ih godina 20. stoljeća, ali je široku publiku osvojio filmovima poput Rock'n'roll škola (School of Rock, 2003.) u kojem je spojio svoj glazbeni talent i glumački šarm. Njegova neodoljiva kombinacija humora, energije i topline čini ga idealnim izborom za likove koji su istovremeno urnebesni i srčani – bilo da se radi o animiranoj pandi, robotskom šaljivdžiji ili digitalnom vodiču kroz pikselizirane avanture.

S obzirom na tempo kojim se Jack Black kreće kroz pikselizirane svjetove i animirane svemire, čini se da njegova avantura u ovom žanru tek ozbiljno počinje – i mi joj se, iskreno, veselimo. A do novog projekta, donosimo pregled Blackovih najzanimljivijih uloga u animiranim filmovima i adaptacijama videoigara – od sabljozubog tigra do digitalnog junaka iz Minecrafta…

Ledeno doba (Ice Age, 2002.)



Prvi "izlet" Jacka Blacka u animirani film bio je u Ledenom dobu, u kojem je glas posudio sabljozubom tigru, Zakeu. A Zeke je član čopora predvođenog Sotom (Goran Višnjić), glavnim antagonistom filma. Poznat je po svojoj hiperaktivnoj i pomalo nespretnoj prirodi, često izražavajući želju za lovom na mamute.

Naime, Ledeno doba prati neobičnu skupinu životinja – mamuta Mannyja (Ray Romano), ljenjivca Sida (John Leguizamo) i tigra Diega (Denis Leary) – koji zajedno pokušavaju vratiti ljudsko dijete njezinoj obitelji. Film je postigao veliki uspjeh te je nakon originalnog filma objavljen niz nastavaka – Ledeno doba 2: Zatopljenje (Ice Age: The Meltdown, 2006.), Ledeno doba 3: Dinosauri dolaze (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, 2009.), Ledeno doba 4: Zemlja se trese (Ice Age: Continental Drift, 2012.) te Ledeno doba 5: Veliki udar (Ice Age: Collision Course, 2016.), a 2022. Je objavljen i spin-off Ledeno doba: Pustolovine Bucka Wilda (The Ice Age Adventures of Buck Wild), koji prati avanture lasice Bucka. Nedavno je pak najavljen i šesti nastavak franšize, čija se premijera očekuje u prosincu 2026.

Riba ribi grize rep (Shark Tale, 2004.)

Jedan od glavnih likova u ovom animiranom filmu je i Lenny, velika bijela psina koja se izdvaja od ostalih pripadnika svoje vrste svojom miroljubivošću i vegetarijanskim načinom života. Za razliku od svog oca, mafijaškog bossa Dona Lina (Robert De Nira), i brata Frankieja (Michael Imperioli), Lenny odbija jesti druge ribe, što dovodi do sukoba unutar obitelji.

Lennyju je glas posudio Jack Black, te u lik unio svoj prepoznatljivi humor. Ipak, središnji lik u priči je Oscar (Will Smith), mala riba s velikim snovima o slavi i bogatstvu. Nakon što slučajno postane svjedokom Frankiejeve smrti, Oscar preuzima zasluge za njegovo "ubojstvo" i postaje poznat kao "ubojica morskih pasa". U međuvremenu, Lenny, koji ne želi slijediti obiteljski put, sprijateljuje se s Oscarom te njih dvojica zajedno pokušavaju održati lažnu priču dok se suočavaju s posljedicama svojih postupaka.

Film je bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg animiranog filma 2005., ali je nagrada na kraju pripala filmu Izbavitelji (The Incredibles, 2004.).

Osim već spomenutih, ostatak glumačke ekipe čine Renée Zellweger, Angelina Jolie, Martin Scorsese…, a zanimljivo je da su likovi u filmu animirani tako da nalikuju svojim glasovnim glumcima.

Kung Fu Panda (2008. – 2024.)

Najpoznatija Blackova glasovna uloga svakako je ona Poa Pinga, koju tumači više od 15 godina. Naime, Po je glavni junak animirane franšize Kung Fu Panda, a prikazan je kao nespretni i entuzijastični ljubitelj kung fua koji radi u očevoj trgovini rezanaca. Unatoč početnom nedostatku vještina i samopouzdanja, sudbina ga vodi do toga da postane Zmajski Ratnik što je najviši naslov među majstorima kung fua. Njegova strast, upornost i dobro srce omogućuju mu da prevlada prepreke i dokaže se kao pravi heroj. Publika voli Poa zbog njegove autentičnosti, humora i sposobnosti da se poistovjeti s izazovima s kojima se suočava čemu je u velikoj mjeri zaslužan upravo Jack Black. Primjerice, fraza "skadoosh", koju Po koristi u filmovima, zapravo je Blackova improvizacija. Ta je riječ postala prepoznatljiv dio Poovog karaktera i često se povezuje s njegovim pobjedama. On je glas simpatičnoj pandi posudio u sva četiri filma – Kung Fu Panda (2008.), Kung Fu Panda 2 (2011.), Kung Fu Panda 3 (2016.) i Kung Fu Panda 4 (2024.).

Franšiza Kung Fu Panda osvojila je srca gledatelja širom svijeta, ne samo zbog akcijskih scena i humora, već i zbog univerzalnih poruka o samoprihvaćanju, upornosti i važnosti obitelji.

