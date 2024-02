Poznati su prvi finalisti Dore, evo kojih ćemo osam natjecatelja slušati u velikom finalu!

Iza nas je prva polufinalna večer Dore 2024., saznali smo prvih osam finalista koje ćemo slušati i u nedjelju u finalu.

Prva polufinalna večer Dore je iza nas, a čuli smo 12 skladbi od kojih se njih osam plasiralo u veliko finale, koje će biti održano u nedjelju 25. veljače, a o njima će odlučivati isključivo gledatelji putem televotinga.

U finale su prošli Pavel, Vinko, Eugen, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin", Stefany, Saša Lozar, Let 3 i Lana Mandarić.

Prvu večer je otvorila Noelle s pjesmom ''Baby, Baby'', a nakon nje nastupili su "Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin" s pjesmom "Vodu piti trizan biti".

Uslijedili su:

Stefany sa "Sretnih dana dat' će Bog", Misha s "One Day" - najmisteriozniji natjecatelj na Dori ove godine. Prije prvog polufinala pojavila se informacija da se iza maske krije Matteo Cetinski, brat Tonyja Cetinskog.

U prvom polufinalu predstavili su se i Erna s "How Do You Love Me", Eugen s pjesmom "Tišina", Vinko s "Lying Eyes", Barbara Munjas "Nepobjediva", Let 3 i "Babaroga", Lana Mandarić s pjesmom "More", Pavel s "Do Mjeseca" i Saša Lozar" s pjesmom "Ne plačem zbog nje".

O pobjedniku će u finalu osim gledatelja odlučivati i članovi ocjenjivačkih sudova. Točnije, riječ je o četiri hrvatska žirija iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka te četiri međunarodna žirija iz Italije, Njemačke, Ukrajine i Islanda. Oni će se sastojati od tri člana- glazbenih profesionalaca, skladatelja, glazbenih kritičara i producenata, stoji na službenim stranicama Dore.

Osim međunarodnih članova žirija, u dijelu programa nastupit će i međunarodni izvođači, pa je tako u prvoj polufinalnoj večeri zapjevao francuski predstavnik ovogodišnjeg Eurosonga Slimane sa svojom pjesmom "Mon amour", dok će u drugoj polufinalnoj večeri nastupiti slovenska predstavnica Raiven sa svojom pjesmom "Veronika".

U velikom finalu Dore imat ćemo priliku vidjeti i nastup prošlogodišnjih pobjednika Leta 3.

