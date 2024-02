Glazbene face o večerašnjoj Dori, evo koga favoriziraju: ''Cijela država i institucije trebaju stati iza predstavnika Eurosonga!''

Danas će se održati prva polufinalna večer Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. Domaći su glazbenici podijelili s nama svoja mišljenja zašto Hrvatska već dugo nije ostvarila bolji plasman te tko su im favoriti. Neki su se prisjetili i svojeg nastupa na najvećoj europskoj pozornici, a sve možete vidjeti u prilogu In magazina.

Kako pobijediti ili barem dobro se plasirati na Eurosongu? To se svake godine, uoči ovog glazbenog natjecanja, pitaju glazbenici, ali recept, čini se, još nisu usavršili.



''Uvijek smo imali taj problem, uvijek. Znači prva granica je proći ovdje, a nije svjetski ukus nego naš. Pa onda dođeš van i ostaviti tamo dojam'', komentira Alka Vuica.



''Bilo je pjesama dobrih, međutim izgleda da se naše biračko tijelo u svijetu smanjilo, mi smo sad država od svega 4 milijuna stanovnika'', smatra Miro Ungar.



''Mislim da moramo puno više uložiti i da cijela država i institucije trebaju stati iza predstavnika na Eurosongu'', dodale je Mia Dimšić.

Svatko ima svojeg favorita.



''Moj favorit je recimo pjesma od Borisa Štoka "Talk talk talk". Odmah se osjeća da su autori stranci i produkcija je dobra. Ja bih recimo glasao za tu pjesmu'', kaže Miro.



''Svake godine pratim, ja imam svoje favorite, ali neću ništa reći. Ima zanimljivih brojeva, nadam se da ćemo se malo odvažiti što se tiče izbora'', rekla je Albina.



''Let 3 bez obzira što tko mislio o toj pjesmi je napravio ono o čemu Eurosong služi, a to je da obrati pozornost na zemlju i glazbu te zemlje'', kaže Alka.

S Alkom se slaže i Mia Dimišić, od čijeg su nastupa na Eurosongu prošle dvije godine.



''Prošle godine smo vidjeli da su Let 3 napravili odličan rezultat tako da ima nade i optimistčni smo'', rekla je Mia.

U to da iskustvo i godine nisu presudni za uspjeh na Eurosongu, uvjerena je pobjednica tog natjecanja Emilija Kokić.

''Nekom iz Belgije, Danske je sasvim svejedno je li to megazvijezda u Hrvatskoj ili osoba koja je prvi put stala na pozornicu. Mi smo bili totalno anoniman bend tako d anikad ne znate tko može doći,a da uopće ne znate da bi bio dobar'', govori Emilija.

Pa tako dolazimo do potpunog anonimca do prije 2 mjeseca. Marko, poznatiji kao Baby Lasagna, vinuo je Hrvatsku na treće mjesto eurovizijskih kladionica.



''Vidio sam već neke heštegove Zagreb 2025 i slične obavijesti, što je suludo, ja nisam uopće očekivao da ću doći do rezerve'', kaže Baby Lasagna.

Tonči Huljić ime je koje se može pohvaliti najvećim uspjesima na pozornici Eurosonga na našim prostorima. Naime, četiri su njegove pjesme izvedene na natjecanju, a upravo u Baby Lasagni vidi novu europsku zvijezdu.



''S razlogom ga favoriziraju, mislim da ima ono nešto što će prepoznati mlađa publika'', smatra Pamela Ramljak.

Budućem ovogodišnjem pobjedniku na Dori, kolegice koje su sve to prošle, savjetuju:



''To je prilika koja se dogodi jednom ili 2 puta u životu, treba uživati u svakom trenutku'', kaže Pamela.

A u nedelju 25. veljače saznat ćemo tko će nas predstavljati u Švedskoj!

