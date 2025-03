Vodimo vas u Los Angeles: Doznajte cijene hrane i stanovanja!

Ekipa In magazina vodi vas u Los Angeles, središte filmske industrije i mjesto u koje mnogi dolaze ostvariti svoje snove. No to je grad i za one malo dubljeg džepa. Naime, L.A., kako ga popularno zovu, jedan je od najskupljih gradova u Americi. Kako se ondje živi te kolike su zapravo cijene, doznala je naša Dijana Kardum.

Los Angeles, Kalifornija. Jedno je to od najpoznatijih mjesta na svijetu. Grad anđela, La LA Land, mnogima stanica u želji za ostvarenjem snova. Često ga nazivaju i gradom glamura, no nije sve kako se čini na prvi pogled. U Santa Barbari, glumica Leona Paraminski sa suprugom Tinom i dvogodišnjom kćerkicom Liv, živi već 11 godina. Već prije je govorila kako je za karijeru u Hollywoodu, s obzirom na njezine godine, onamo prekasno stigla.

Je li ovo zapravo Tvornica snova kako se često govori?

''Je, to je tvornica snova u kojoj jako puno ima onog iza o čemu se zapravo ne priča. Ne znam što bih rekla, zbilja nije jednostavno. Ako tu čovjek želi doć i uspjet, mislim da moraš doć jako mlad. Moraš imat jako puno sreće, moraš biti na pravom mjestu u pravo vrijeme i moraš onda ostat i zbilja onda moraš zapeti. Nema druge. A to nije jednostavno. Za to trebaš imat želudac, moraš imat karakter'', govori Leona.

In Magazin: Los Angeles cijene - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Glumica i alternativni model Nea Dune u Los Angeles je stigla prije 10 godina. Kao i mnogi, vodeći se time da je ovo bajkovito mjesto u kojem se ostvaruju snovi. U tom je razdoblju itekako dobro vidjela koliko se grad mijenja.



''Prije pandemije odmah se počeo mijenjati grad čim je Trump došao na vlast, 2016. pandemija je promijenila jako puno. Ljudi su ostali beskućnici, preko noći su izgubili sve što su imali, jednostavno sigurnost grada je vrlo upitna. Osobno živjela sam u centru Hollywooda preselila sam se jer nije bilo sigurno. Imala sam doslovno beskućnike u šatoru ispred zgrade koji su dijelili fentanil'', priča Nea.

In Magazin: Los Angeles cijene - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Los Angeles zasigurno nećete moći obići pješice. Prosječan vozač u Los Angelesu provede pet dana u prometu na godinu jer javnog prijevoza i nema toliko.



''Eto pa vidiš da sam ja tak stalno, idem doma pa se vraćam. Meni je malo drugačije, ja iskreno, to sad ne znam zbilja zvuči, ne lijepo, ali meni L.A. nikad nije bio moj grad. Nikad se nisam tu osjećala kao doma. Santa Barbara je već drugačija, ali to je jednostavno manje mjesto, drugačije se živi, ljudi su opušteniji, nisu toliko u autu, uređenije je. L.A. je jednostavno takav kakav je'', priča Leona.

In Magazin: Los Angeles cijene - 5 Foto: DNEVNIK.hr

No ima on i svojih prednosti. Amerika je oduvijek fascinirala i dubrovačkog modela, glumca i producenta Antonija Lujka. Tako je i on u L.A.-u potražio svoje mjesto pod suncem.



''Birokracija je jednostavnija nego kod nas, u Europi i Hrvatskoj. Mislim da je opet jednostavnije za uspjet ali opet moraš biti jako dobar u tome što radiš'', govori.

Nedavno je L.A. pogodila još jedna nepogoda - veliki požari. Cijele četvrti danas su zgarišta u koje nije moguće ući bez odobrenja šerifa. Mnogi su zato napustili grad te se još nisu vratili.

In Magazin: Los Angeles cijene - 7 Foto: DNEVNIK.hr



''Nije bilo pametno uopće biti ovdje, zrak je bio toksičan, većina zgrada ovdje su 60-te, 70-te pune azbesta koje su izgorile preko noći. Cijeli ovaj Pacific Palisades i gore Altadena to su sve takve kuće i jednostavno pepeo te čestice koje nitko ne zna što je u njima, to je sve održavalo se tu jer nije bilo kiše, jako je bilo suho i baš teška situacija i evo 7.01. je bio prvi požar, samo je krenulo i nestao je cijeli jedan grad veličine Karlovca'',priča Nea.

Kupanje u oceanu zato je zabranjeno, a za život u Los Angelesu bit će vam potrebno blago.

Ovaj je grad jedan od najskupljih u Americi. A cijene samo rastu.



''Inflacija je napravila svoje. Cijene su stvarno visoke i konkurencija je ogromna'', govori Antonio.



Koliko na primjer u prosjeku dođe najam?

''Evo recimo za sobu, ne za stan, stan dijeliš s cimerima 1200-1500 dolara ako ćeš živjeti u nekom ok kvartu'', govori Nea.

Koliko je bilo prije?

''Ja sam imala prije za 950 - 900 onako fino'', govori Nea.

Kolike su plaće?

''Ovisi, znači u glumi i modelingu, svim zabavnim granama industrije, većina nas smo freelanceri i imamo agencije. Znači ovisi o gigu doslovce. Ako si član unije, znači preko SAG-a naš fee po danu je 1200 dolara, što je ok kad bi ti snimao svaki dan'',priča Nea.

Kava u kafiću stajat će vas oko 6 dolara. U prosječnoj trgovini 10 jaja ćete platiti 4 i pol dolara. U Hrvatskoj prosječna cijena je oko 2 i pol eura. Dvije litre mlijeka su 2 i pol dolara, jednu bananu platit ćete 23 centa, a najzanimljivije je što wc papir - 9 rola stoji 20 dolara na sniženju. U Hrvatskoj će to biti u prosjeku 4 eura. No to nije konačna cijena - na blagajni ćete platiti još 10 posto poreza.

Uz stanovanje, jedna od najskupljih stavki svakako je zdravstvo. Primjerice, za porođaj ovdje izdvaja se i do 70 tisuća dolara.



''Na zdravstvo ide jako puno para, zavisi od tvojih primanja. Da li kvalificiraš se za state health insurance ili ideš preko recimo kompanije pa ti oni plaćaju neki dio ali je, mislim ljudi plaćaju po 500 dolara mjesečno'', govori Antonio.

In Magazin: Los Angeles cijene - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Još jedna stavka koja je u Hrvatskoj mnogo povoljnija je i autoosiguranje. Kod nas ćete ga platiti jednom na godinu, ovdje možete i svaki mjesec. A bez automobila u L.A.-ju ne možete.



''Recimo sad jedna šestomjesečna rata je recimo povoljna - 1800 dolara'', govori Antonio.

Cijelu priču pogledajte u videu IN magazina.

