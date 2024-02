Šuška se da je tajanstveni kandidat na Dori brat našeg poznatog pjevača, je li moguće da se on krije ispod maske?

Misha ne želi otkriti svoj identitet, no nagađa se da se ispod maske krije poznato lice.

Na listi kandidata za ovogodišnju Doru našao se i tajanstveni glazbenik Misha koji će se predstaviti u prvoj polufinalnoj večeri s pjesmom "One day".

Misha svoj identitet skriva od javnosti, no šuška se da se radi o bratu našeg poznatog pjevača, koji i sam iza sebe ima glazbenu karijeri te je već i nastupao na Dori.

Kako piše Večernji list, nagađa se kako se ispod maske krije Matteo Cetinski, brat Tonyja Cetinskog.

Misha je ranije u IN magazinu otkrio kao su ga podržali brojni domaći kolege, a posebno je istaknuo Tonyja, što sada ide u prilog ovim glasinama.

Što vi mislite?

Inače, Matteo je na Dori nastupio davne 1994. godine s pjesmom "Arrivederci signorina".

Prošle godine je na Dori podržao brata Tonyja koji je nastupio u pauzi između glasanja i proglašenja pobjednika.

"Gledao sam bezbroj njegovih koncerata i svaki je bio uvijek vrhunski, ali u show programu Dore sam se prisjetio početaka i shvatio koliko sam ponosan na svoga brata jer je duže od 30 godina ustrajan i dosljedan. Hitom do hita on je došao tu gdje je danas i nikad nije skrenuo s te svoje putanje. U glazbi je uspio postići zlatni spoj onog što je popularno, ali i kvalitetno. Nije to nimalo lak balans i neki ga u bavljenju glazbom nikada ne pronađu. Mnogi se prodaju komercijali na jeftin način, a mnogi se zatvore u 'kvalitetu' pa se udalje od šire publike. Tony Cetinski je pokazao da se na ovim prostorima ipak može biti kvalitetan, ali i voljen među masom. Sve se to saželo sinoć u tih 20-ak minuta. Ponosan braco!" napisao je Matteo tada na Instagramu.

Matteo se danas, osim glazbom, bavi i dizajniranjem interijera i nakita, restauriranjem te slikanjem.

