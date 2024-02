Tajanstveni kandidat na ovogodišnjoj Dori otkriva kako je disati ispod maske koju ne skida!

U današnje vrijeme nije neobično da se glazbenici kriju iza maske. Pjevamo njihove hitove, a ne znamo ni kako izgledaju. Jedan od njih je i Misha, kojem je želja ove godine Hrvatsku PREdstavljati na Euroviziji. Zašto je odlučio kriti se iza maske, ima li to svojih prednosti i koji su planetarno popularni bendovi svoju karijeru izgradili bez pokazivanja pravog lica, zna naša Matea Slogar.

Na listi kandidata za ovogodišnju Doru našao se i tajanstveni glazbenik Misha. Predstavlja se s pjesmom One day no svoj identitet skriva pa smo i intervju s njime odradili virtualno.



''Kako mislite skrivam? Pa ovo je moje lice, mi tako izgledamo u Misha republici. Misha tako izgleda, Misha će uvijek tako izgledati. Na neki način je to da bi dali fokus na glazbu, a opet na drugi način dosta je fokusa na maski. Mi želimo biti interesantni vizualno pa smo išli i sa spotom koji odskače'', priča Misha.



Njegova pjesma mix je popa i housea. Na hrvatskoj glazbenoj sceni prvi put pojavljuje se s ovim pseudonimom, a pod njime će nastaviti nastupati i dalje.



''Maska je nastala zato što je pjesma na engleskom i htjeli smo stvoriti jedan novi lik koji će raditi samo takve pjesme samo na engleskom i raditi house glazbu i biti svoj brend'', priča Misha.



A maska nije rađena u Hrvatskoj već u SAD-u. Ondje glazbenici nerijetko nose maske pa smo Mishu upitali je li mu netko od njih bio uzor, poput primjerice Kanye Westa?



''Pitali su nas gdje smo radili masku i onda smo rekli da su to ljudi u Los Angelesu koji su radili Kanye Westu masku, on je začetnik ovakve vrste maske one su malo različite od maski koje koriste Nipplepeople koje su malo teatralne ili Sia, tako da se poklopilo da imamo tu poveznicu s njim, ali tu završava svaka sličnost'', kaže Misha.



U Los Angelesu rađen je i spot za pjesmu One Day. Mishu su podržali brojni domaći kolege kaže, a među njima je i Tony Cetinski.



Je li teško disati, kako će izdržati sve to vrijeme Dore ili ako prođete na Euroviziju?

''E to se i ja pitam. U zadnje vrijeme mislim si kad provedem malo više vremena nije lako nije, ima i dobre stvari kao da ne moram ić na šminku ili frizuru, spreman sam u 30 sekundi. Trebat će to izdržati, ne samo ja nego svi ljudi koji dođu sa mnom iz Misha republike će biti u istoj situaciji'', prča Misha.



Iako je jedini kandidat na ovogodišnjoj Dori pod maskom, ovakvih primjera u glazbenoj povijesti ima mnogo.

''Glavna stvar koju bi ja rekao zbog čega je taj fenomen popularan su još 70-ih godina donijeli iz grupe Kiss kada su počeli nastupati pod maskama i krili su svoje prave identitete ponajviše zbog toga što su htjeli svoju privatnost, oni su se onda i predstavljali svojim pseudonimima, ali danas znamo tko je iza tih maski. Jednom su i rekli da su oni to napravili da mogu normalno hodat ulicom a da ih ne zaskoče fanovi'', komentirao je Samir Milla.



Maske je nosio i francuski duo Daft punk te jedna od najvećih zvijezdi dašanjice - Sia.



''Sia je rekla da je njoj bitno da ju ljudi znaju po njezinoj glazbi, a ne po tome kako ona izgleda, di izlazi tko joj je dečko. Ali eto znamo da je uspijela jer ona je zasigurno ejdna od najvećih zvijezda današnjice i svi znaju njezine pjesme a nikog nije briga kako onda izgleda'', dodao je Samir.



Poznati hrvatski maskirani glazbenici su Nipplepeople koji takav imidž grade već godinama, a hoće li to uspjeti i Mishi?



''To je isto jedan dobar marketinški trik jer će se sad ljudi opet pitat ko je taj Misha, zašto se krije, zašto ne znamo tko je. Na taj način će isto dobit poene da bude neko prepoznatljivo ime na Dori'', govori Samir.



Hoće li to biti dovoljno za pobjedu i predstavljanje Hrvatske u Švedskoj, saznat ćemo uskoro.

