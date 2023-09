Brat našeg popularnog pjevača uhvaćen u rijetkom izlasku, zadnjih godina ga nismo viđali, a za ovo pojavljivanje je imao i poseban razlog!

Matteo Cetinski pojavio se na predstavi o svom ocu Mirku Cetinskom u Rovinju, a koju nije propustio ni Tony Cetinski.

Brat našeg popularnog pjevača Tonyja Cetinskog, Matteo Cetinski posljednjih nekoliko godina se u javnosti malo kada pojavljuje i živi daleko od svjetla reflektora, no sada je uhvaćen u izlasku za koji je imao lijep razlog.

Naime, u Rovinju je održana glazbena predstava u čast njegovu ocu Mirku Cetinskom, koju nije htio propustiti, baš kao ni njegov brat Tony. Sva trojica su dobro raspoloženi pozirali fotografima i uživali u predstavu, a koju su došli pogledati i brojni gledatelji.

Matteo i Tony si jako nalikuju po izgledu, a iako se ranije i on bavio glazbom, posljednjih se godina posvetio dizajniranju interijera i nakita, restauriranju te slikanju.

"Nekome je to meditacija, nekome je to joga, nekome crkva. Meni je to ono kad uhvatim kist ili kad radim nešto rukama, odmorim se od mozga", objasnio je Matteo prošle godine za IN magazin.

U javnosti se rijetko pojavljuje, ali na društvenim mrežama često se voli pohvaliti kako provodi vrijeme sa svojim prijateljima i obitelji.

