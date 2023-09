Jednu od najljepših žena zamijenio je s 18 godina mlađom plavušom, pogledajte kakvim ga je to fotografijama osvojila!

Joe Manganiello i Caitlin O'Connor snimljeni su zajedno nakon treninga u teretani iz koje su zajedno odvezli automobilom.

Bivši suprug glumice Sofije Vergare, Joe Manganiello, nastavio je dalje nakon njihova iznenadnog razvoda, barem se tako čini nakon što su strani mediji prenijeli vijest da kruže glasine o njegovoj novoj ljubavi.

Naime, 46-godišnji Joe snimljen je kako izlazi iz teretane s navodnom novom djevojkom, glumicom Caitlin O'Connor koja ima 33 godine, što bi značilo da je 18 godina mlađa od Sofije koja ima 51 godinu.

Njih dvoje viđeno je kako izlaze iz Gold's Gyma u Veniceu u Kaliforniji i sjedaju u njegov automobil nakon čega su se zajedno otputili u nepoznatom smjeru.

Njihove fotografije pogledajte OVDJE.

Caitlin, rođena u Los Angelesu, glumica je koja je glumila u TV serijama "Two and a Half Men" i "Days of Our Lives" i "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty". Poznata je po objavljivanju svojih golišavih i seksi fotografija u bikiniju na društvenim mrežama, a o svemu se oglasio njoj blizak izvor koji je za TMZ izjavio kako zasad nisu u službenoj vezi i da je do njihova druženja došlo slučajno.

Upoznali su se u kolovozu na projekciji HBO-ove serije "Winning Time" koja je održana u domu producenta Jima Hechta, no to nije bila obična projekcija jer se nekoliko gostiju, uključujući Joea i Caitlin, našlo u hidromasažnoj kadi na fotografiji koju je podijelila Jimova supruga Courtney Friel.

Joe i Sophia vijest da se razvode objavili su u srpnju ove godine, a samo dva kasnije on je i službeno podnio zahtjev za razvod, naveo da je datum rastave 2. srpnja, a kao razlog raspada braka naveo je nepomirljive razlike. Bivši supružnici nemaju djecu, a Sophia iz prethodnog braka ima 31-godišnjeg sina.

