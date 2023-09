Salma Hayek otkrila tajnu svog nikad tanjeg struka, ali jedna stvar joj se stvarno neda: "Za to treba disciplina..."

Salma Hayek progovorila je o svom izgledu i otkrila u čemu se krije tajna njezine linije te kako ju održava.

Slavna glumica Salma Hayek ovog je ljeta oduševila milijuna svojih pratitelja na profilu na Instagramu dijelivši fotografije na kojima je pozirala u bikiniju, a na kojima su do izražaja došle bujne obline koje ju krase.

57-godišnja glumica je dodatnu pažnju privukla i nikad tanjim strukom i lijepom linijom, a sada je otkrila i kako je došla do njega i da se njezina tajna krije u meditaciji.

"Stvarno vjerujem u to, ljudi kažu da je zbog vježbanja, ali mislim da je zbog meditacija. Morate pronaći svoj put, a za mene je vježbanje teško. Stvarno je jako teško imati disciplinu za vježbanje, ali meditacija je šetnja po parku, to je moj način", ispričaja je Salma za Entertainment Tonight.

Miljenica crvenog tepiha priznaje tako da meditira svaki dan i uživa sjesti bar na trenutak sama sa sobom.

Njezin izgled nedavno je bio tema svjetskih medija, nakon što je dio obožavatelja zaključio da se podvrgnula estetskim operacijama i zahvatima. No ona je to odlučno zanijekala dok je u srpnju gostovala u podcastu SiriusXM Let's Talk Off Camera. Priznala je tek da koristi radiofrekvencijske i mikrofrekvencijske strojeve za koji joj pomažu zategnuti kožu i sprječavaju pojavu bora.

"Mislila sam da to što starim znači da neću raditi, ali radim. Mislila sam da starenje možda znači da više nisiam zaljubljena, ali zaljubljena sam', izjavila je glumica za Glamour.

Salma inače slovi kao jedna od najljepših glumica današnjice, a kada se našla na udaru kritika zbog pretjeranog uređivanja fotografija, pokazala je svoje prirodno izdanje i objavila fotografiju na kojoj pozira bez trunke šminke na licu i sa sijedom kosom.

"Ja kad se probudim i brojim koliko se novih sijedih i bora pojavilo", napisala je tada uz objavu.

"Prekrasna si", "Hvala što si ovo podijelila s nama. Pomaže nam da shvatimo da i najljepše na ovom svijetu stare", "Šališ se? Ti si savršena", "I ti si ljudsko biće, i to prekrasno. Hvala ti", "Savršena si", "Prirodna ljepote ne nestaje", "I dalje si lijepa", poručili su joj obožavatelji u komentarima nakon toga.

Salma se u javnosti najčešće pojavljuje besprijekorno dotjerana, s kompletnom šminkom na licu i glamuroznim kreacijama kojima ističe bujni dekolte, pa je taj njezin potez sve oduševio. Glumica se inače svojim atributima često hvali i na Instagramu, gdje je milijuni obožavatelja obasipaju komplimentima na račun izgleda, a u šestom desetljeću nosi i titulu seks-bombe.

