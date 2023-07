Zgodni brat naše glazbene zvijezde pohvalio se isklesanim torzom, a do izražaja je došla i njegova ruka prekrivena vječnim crtežima!

Matteo Cetinski podijelio je novu fotografiju s mora te se pohvalio svojim trbušnim mišićima, a u sunčanim naočalama neodoljivo podsjeća na svog slavnog brata pjevača Tonyja Cetinskog.

Brat našeg velikog glazbenika Tonyja Cetinskog Matteo Cetinski pohvalio se novom sunčanom fotografijom s mora.

Matteo je pozirao pored mora u kupaćim hlačicama, a do izražaja su dolazili njegovi isklesani trbušni mišići i potpuno tetovirana ruka. Na ovakvom tijelu mnogi bi mu mogli pozavidjeti, a u sunčanim naočalama kojima je štitio oči, neodoljivo podsjeća i na svog brata Tonyja.

U pozadini fotografije vidljivo je da trenutno uživa u gradu Rovinju.

Matteo i njegov brat Tony vrlo su slični po izgledu, a iako se ranije i on bavio glazbom, Matteo se posljednjih godina posvetio dizajniranju interijera i nakita, restauriranju te slikanju.

"Nekome je to meditacija, nekome je to joga, nekome crkva. Meni je to ono kad uhvatim kist ili kad radim nešto rukama, odmorim se od mozga", objasnio je Matteo prošle godine za IN magazin.

U javnosti se rijetko pojavljuje, ali na društvenim mrežama često se voli pohvaliti kako provodi vrijeme sa svojim prijateljima i obitelji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lijepa Hrvatica posljednjih se godina povukla iz javnosti, a sada je počastila prizorima koje su njezini vjerni obožavatelji jedva dočekali!