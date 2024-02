Pljušte reakcije na prvo polufinale Dore, evo kakvi su komentari: "Kanye za siromašne, Daft Punk Balkan..."

Društvene mreže preplavile su reakcije na prve polufinaliste Dore.

Svi prvi polufinalisti Dore predstavili su svoje pjesme.

U prvom polufinalu Dore nastupili su:

1. Noelle "Baby, Baby"

2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin "Vodu piti trizan biti"

3. Stefany "Sretnih dana dat' će Bog"

4. Misha "One Day"

5. Erna "How Do You Love Me"

6. Eugen "Tišine"

7. Vinko "Lying Eyes"

8. Barbara Munjas "Nepobjediva"

9. Let 3 "Babaroga"

10. Lana Mandarić "More"

11. Pavel "Do Mjeseca"

12. Saša Lozar "Ne plačem zbog nje"

Čim su krenuli nastupi, počele su se nizati i reakcije gledatelja na društvenim mrežama. Dora se posebno aktivno prati na Twitteru, a komentari su uglavnom podijeljeni.

#Dora2024

Mlako za Noelle, ali ima dobar imidz i solidan nastup. — chérie ✨✌🏻 (@MissMaCherie) February 22, 2024

2 pjesme i već je užas bože dragi #dora2024 pic.twitter.com/rmra41cLIL — Tin (@flawlessmorpher) February 22, 2024

Eugen, prvi dobar nastup večeras. #dora2024 — Električni Pastir (@ElektroPastir) February 22, 2024

Dobar je Vinko #dora2024 — Električni Pastir (@ElektroPastir) February 22, 2024

Mnoge zanima i tko je Misha, koji se krije ispod maske, no njegov nastup nije baš oduševio gledatelje.

Ako se razumimo i dobro je da skriva identitet. Ni kući ga ne bi primili nakon ovog nastupa. #dora2024 — Pece Acev (@PeceAcev) February 22, 2024

Misha kanye za siromašne #dora2024 — Varni Paljak (@borodlak) February 22, 2024

Posebno oduševljenje izazvala je Severina, koja se pridružila Letu 3 na pozornici.

Pola nastupa nisam vidjela jer sam se davila od smijeha, moram ponovno pogledat. #let3 #Dora2024 pic.twitter.com/wYCmuCBRw9 — Nebitna, plus propuh (@typicalbright) February 22, 2024

SEVERINA KAO BABAROGA HRVATSKE KORUPCIJE

SEVERINA U ZIGMANU

SEVERINA SA ČEKIĆEM

Let 3 je super. #Dora2024 — Matea (@Kocka_) February 22, 2024

Let 3 ima bizarnu pesmu, još bizarniji nastup i sve to tako skupa je genijalno koliko je krindž. 🐥#dora2024 — Vještica (@_vjestica) February 22, 2024

Drugo polufinale Dore održat će se u petak 23. veljače, a finale je u nedjelju 25. veljače.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Vlado Kalember deset godina nakon razvoda od Ane Rucner priznao: "Kanim se ženiti..."

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Glumac o kojem bruji cijeli svijet u kući nema dvije stvari bez kojih većina danas ne može živjeti, a za to ima i svoje objašnjenje