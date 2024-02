Let 3 i Severina opet napravili raspašoj na pozornici Dore, pogledajte trenutak na koji se čekalo!

Let 3 su nastupili u finalu Eurosonga s pjesmom "Baba Roga", a na pozornici im se i ovaj put pridružila Severina.

Grupa Let 3 nastupila je u finalu Dore s pjesmom "Baba Roga".

i ovaj put na pozornici su bili plesači odjeveni u piliće, a pridružila im se i Severina, koja je sve iznenadila u prvom polufinalu Dore, kada se pojavila na pozornici tijekom nastupa Leta 3.

Severina je i ovaj put plesala s velikim plišanim maljem u rukama i nosila je žutu haljinu s korzetom, a s njom su se modno uskladili i članovi Leta 3, Prlja i Mrle.

Imagine a family tuning in thinking they’re gonna watch Dora the Explorer and then seeing this#dora2024 pic.twitter.com/desIGJyAPD