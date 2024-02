Severina otkrila kako nitko nije znao da će biti na Dori: ''Dovezli su me teretnim liftom, kostim nisam ni probala, ali ovo se ne odbija...''

Severina je objavila nove fotografije u haljini u kojoj je nastupila s Letom 3 na Dori, otkrila je da za njen nastup nitko nije znao.

Severina je na svom Instagramu objavila fotografije na kojima pozira u žutoj haljini koju je nosila za nastup na Dori s Letom 3.

Pjevačica je napisala da se 17. veljače čula s Mrletom kako bi mu zahvalila na poklonu za sina, i tada joj je, Mrle, kaže, rekao da idu na Doru.

"Bio je to poziv koji se ne odbija. Nitko od moje ekipe nije znao da idem na Doru... Nisam ni ja. Dan poslije, Zigman i ja smo se čuli, jer je radio kostime za njih. Napravio je kostim i za mene bez ijedne probe'', napisala je u opisu fotografija.

''Nazvala sam na dan Dore i moj ''odred za sređivanje'' i molila da me dođu spremiti, jer idem na Doru. Svi su se smijali u nevjerici i došli na treći kat HRT-a. U 17.30h dočekala me Pavla i, da nitko ne vidi, vodila me bespućima HRT-a i dovezla nekim teretnim liftom do njih na treći kat. Bilo je to jako slatko...", dodala je Seve.

Njezin nastup bio je pravo iznenađenje na prvoj polufinalnoj večeri, a za 24 sata nakon nastupa je otkrila i zašto je to napravila.

"Došla sam na poziv prijatelja Mrleta i rekla da ću nastupiti ako sa mnom bude Jovanka Broztitutka", započela je.

"Ovo je jedan od mojih najvažnijih nastupa u životu, zato što ja nikada nisam nastupala, ja dolazim s druge planete, pozvala me je grupa Fly 3 i zli pilići, oni su me tražili da naučim sve zle Babaroge ljubavlju, poštenju, pravdi, slobodi i vrijednostima gdje će svi ljudi živjeti u sreći i veselju. Na našoj planeti, na mojoj planeti gdje sam ja kraljica ljubavi i healthy sosayatija, mi ne znamo za hell, mi znamo samo za paradise. Došla sam s križoboljom u leđima, toga ima na našoj planeti, ali to ćemo isto izliječiti s ljubavlju. Hvala svima", dodala je.

Let 3 je prošao u finale Dore koje se održava sutra, 25. veljače.

