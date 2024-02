Objavljen je raspored nastupa u finalu Dore 2024., počinje odbrojavanje do najuzbudljivijeg trenutka

Objavljen je redoslijed nastupa finalista Dore u nedjelju, uskoro ćemo saznati tko će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu 2024.

U nedjelju, 25. veljače održava se veliko finale Dore 2024. u kojem ćemo saznati tko će Hrvatsku predstavljati na Euroviziji u Švedskoj.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo su reakcije gledatelja na drugu polufinalnu večer Dore, slovenska predstavnica sve je zadivila, Lasagna opravdao očekivanja, no nešto je svima zasmetalo

Sada je objavljen i redoslijed kojim će finalisti nastupiti.

1. Natalie Balmix – DIJAMANTI

2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

3. Lana Mandarić – MORE

4. Boris Štok – CAN WE TALK

5. Stefany – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

6. Pavel – DO MJESECA

7. Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

8. Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

9. Let 3 – BABA ROGA

10. Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

11. eugen – TIŠINE

12. Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

13. Damir Kedžo – VOLJENA ŽENO

14. Baby Lasagna - Rim Tim

15. MARCELA – GASOLINE

16. Vinko – LYING EYES

Hoćete li gledati finale? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Iza nas su dvije polufinalne večeri Dore koje su izazvale brojne komentare javnosti, od falševa koji su postali tema ismijavanja, Severine koja se pojavila kao plesačica Letu 3 pa sve do nastupa favorita ovogodišnje Dore.

Od 24 kandidata, finale je izborilo njih 16.

Pogledaji ovo Celebrity Evo koliko je pregleda Baby Lasagna skupio samo nekoliko sati nakon Dore, u trending se popela još jedna pjesma!

O pobjedniku će u finalu osim gledatelja odlučivati i članovi ocjenjivačkih sudova. Točnije, riječ je o četiri hrvatska žirija iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka te četiri međunarodna žirija iz Italije, Njemačke, Ukrajine i Islanda. Oni će se sastojati od tri člana- glazbenih profesionalaca, skladatelja, glazbenih kritičara i producenata, stoji na službenim stranicama Dore.

U velikom finalu Dore imat ćemo priliku vidjeti i nastup prošlogodišnjih pobjednika Leta 3.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ovo su reakcije gledatelja na drugu polufinalnu večer Dore, slovenska predstavnica sve je zadivila, Lasagna opravdao očekivanja, no nešto je svima zasmetalo

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Damir Kedžo otkrio je hoće li se opet prijaviti na Doru: ''Ako ne pobijedim ove godine..."