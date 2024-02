Ovo su reakcije gledatelja na drugu polufinalnu večer Dore, slovenska predstavnica sve je zadivila, Lasagna opravdao očekivanja, no nešto je svima zasmetalo

Gotove su polufinalne večeri Dore, a X je opet pun komentara na produkciju, izvođače i komentare natjecatelja koji su se predstavili na drugoj večeri.

Iza nas je i druga polufinalna večer ovogodišnje Dore.

Letu 3, Saši Lozaru, eugenu i drugim finalistima iz prve večeri sad su se pridružili Baby Lasagna, Alen Đuras, Natalie Balmix, Vatra, Kedžo, Lara Demarin, Boris Štok i Marcela.

No, osim nastupa Baby Lasagne koji su mnogi jedva čekali i premijere nove pjesme Martina Kosovca, gledatelji su i sinoć pronašli brojne mane, a kao najveću ističu kvalitetu zvuka tijekom samih nastupa.

Favorit im je Baby Lasagna, a oduševio ih je nastup ovogodišnje slovenske predstavnice Raiven.

''Ok, opći komentar. Svačiji zvuk večeras je bio pretih, HRT popravite to za finale'', jedan je od čestih komentara koji se odnosi na kvalitetu zvuka tijekom samih nastupa.

Ok general comment. Everyone's audio sounds too way too quiet tonight fix it for the final HRT. #Dora2024 — Antoine 🇸🇮🇱🇹🇧🇪 (@antoine_nm) February 23, 2024

HRT I’M GONNA KILL YOU FOR THESE AWFUL CAMERA SHOTS!!!#dora2024



pic.twitter.com/NF9QgvNDTw — 💐Ocean 💐 (@oceaniito) February 23, 2024

Nekima je pak zasmetalo što nije svirala pozadinska glazba tijekom proglašenja finalista.

''Molim vas HRT, samo vas molim da pustite neku pozadinsku glazbu dok najavljujete tko ide dalje. Tišina je tako neugodna'', pisali su domaći i strani gledatelji.

A osoba koja je mnoge ostavila bez teksta bila je slovenska pjevačica Raiven koja će susjednu zemlju predstavljati na Euroviziji. Raiven je izvela svoje dvije pjesme ''Ofelija'' i ''Veronika'' te ''pomela'' pozornicu.

''Ova slovenska Afrodita ih je sve tamo vokalno i vizualno pojela'', ''Slovenka je dijete Lady Gage i Donatelle Versace'', ''Raiven toliko dobro pjeva da ni tonac s nije uspio sje*ati'', pisali su na X-u.

ova slovenska afrodita ih sve tam vokalno i vizualno POJELA #dora2024 pic.twitter.com/oIoTF58IUM — matija (@borovaiglica) February 23, 2024

Nastup favorita ovogodišnje Dore Baby Lasagne sve je oduševio.

''Lasagna ima toliko karizme da je mogao sje*ati sve i mi bi i dalje glasali za njega'', ''Nema emotikona lazanja, Google zahtijevam da popravite ovo'', ''Kako je dobar ovaj čovjek!'' pisali su.

"Cijela istočna Europa i Balkan će zavoljeti bakine tabletiće. Ikonski",

"Sve grčke bake će glasati za Hrvatsku", "Bojao sam se da neću vidjeti čipku i tradicionalne stvari na pozornici, ali vidim miks starog i novog. Dragi ljudi iz Hrvatske, glasajte za ovu pjesmu!" javili su se i strani gledatelji.

There's no lasagna emoji, Google I demand you fix this. #Dora2024 — Antoine 🇸🇮🇱🇹🇧🇪 (@antoine_nm) February 23, 2024

''Upravo sam slušao nastup Baby Lasagne LIVE sa slušalicama, njegov vokal je nevjerojatan, snaga mikrofona je stvarno slaba. Svaku notu pogađa u potpunosti i dobro'', komentirao je jedan strani gledatelj.

Just listened to Baby Lasagna’s LIVE performance with headphones, and ISTG his vocals are AMAZING, it’s REALLY the mic’s power being POOR.

He’s hitting each note fully and well.#Dora2024 — PecheMelba113 || VOTE 14 🐱🇭🇷 (@pechemelba113) February 23, 2024

Osoba koja je opet privukla pozornost jer mu je ovo već četvrti put na Dori je i Damir Kedžo. Mnoge je nasmijao na press konferenciji kad su ga novinari pitali hoće li se prijaviti i peti put ako sada ne pobijedi.

''Kažu da je upornost vrlina, u Kedžinom slučaju više izgleda kao očaj'', ''Ali Damir Kedžo koji na press konferenciji kaže: "Ako Mahmood može ići 5 puta na Sanremo, mogu i ja 5 puta na Doru", vrištim od smijeha'', pisali su.

Damir Kedžo at Press Conf " If Mahmood can go 5 times at Sanremo, I can go 5 times at Dora" 😅 #dora2024 — Esc Julietaa 🇨🇵🇷🇸 (@esc_julietaa) February 23, 2024

Kažu da je upornost vrlina... U Kedžinom slučaju više izgleda kao očaj....#Dora2024 — Ereinion Gil-Galad (@ErenionGilGalad) February 23, 2024

Puno pozornosti privukao je i mladi Martin Kosovec koji je premijerno izveo svoju pjesmu ''Maštarija'', njime su gledatelji bili oduševljeni.

''Martin ih je sve pojeo'', ''Je l' može Martin na Euroviziju?'', Pjesma mu je top!!!'', pisali su.

U nedjelju, 25. veljače održava se veliko finale u kojem ćemo saznati tko će Hrvatsku predstavljati na Euroviziji u Švedskoj.

A evo i redoslijeda kojim će finalisti u nedjelju nastupiti.

1. Natalie Balmix – DIJAMANTI

2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

3. Lana Mandarić – MORE

4. Boris Štok – CAN WE TALK

5. Stefany – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

6. Pavel – DO MJESECA

7. Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

8. Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

9. Let 3 – BABA ROGA

10. Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

11. eugen – TIŠINE

12. Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

13. Damir Kedžo – VOLJENA ŽENO

14. Baby Lasagna - Rim Tim

15. MARCELA – GASOLINE

16. Vinko – LYING EYES

