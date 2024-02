Mladi Martin Kosovec spojio je nespojivo u svojoj prvoj pjesmi koju je premijerno izveo na Dori, ovo je bilo neočekivano!

Martin Kosovec nastupio je na ovogodišnjoj Dori 2024. i predstavio svoju novu pjesmu ''Maštarija'' nakon velike pobjede u domaćem pjevačkom showu.

Mladić o kojem u posljednje vrijeme priča cijela Hrvatska, Martin Kosovec, premijerno je na drugoj polufinalnoj večeri ovogodišnje Dore predstavio svoju prvu pjesmu ''Maštarija''.

O neobičnom ali vrhunskom spoju njegovog glasa i techno-glazbe nitko nije mogao ni sanjati, a Martin je svojim nastupom sve ostavio apsolutno oduševljenima i pokrenuo lavinu reakcija.

🇭🇷 Más música…

🎶 Martin Kosovec, ganador de la última edición de la versión croata de The Voice, presenta «Maštarija» su single debut ¿Lo veremos el próximo año en la preselección? #Dora2024 pic.twitter.com/NFI58rTqwW — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) February 23, 2024

Sviđa li vam se Martinova pjesma? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Svoj iščekivani prvi singl objavljuje s Universal Music Hrvatska, a nastavio je suradnju sa svojom mentoricom Ivanom Vrdoljak Vannom, koja potpisuje tekst skladbe. Iza glazbe stoji i Predrag Martinjak Peggy, koji je zaslužan za brojne hitove domaćih zvijezda poput Nine Badrić, Massima Savića, Dine Dvornika, Vesne Pisarović i mnogih drugih.

O mladom pjevaču Martinu Kosovcu ovih dana priča cijela Hrvatska i to nakon što je ostvario premoćnu pobjedu u jednom našem pjevačkom showu, no ovom talentiranom mladiću to nije bilo prvo takvo iskustvo.

18-godišnji Martin prije pet godina zapjevao je u showu "Supertalent" Nove TV, no on tada nije bio zadovoljan svojim nastupom.

"Nisam bio zadovoljan tadašnjim glasovnim sposobnostima. Nekoliko mjeseci prije snimanja počeo sam mutirati pa nisam imao vokalne sposobnosti na istoj razini kao prije godinu dana'', požalio se tada Martin u razgovoru za Večernji list.

No emotivan i dirljiv nastup tada 14-godišnjeg Martina i pjesma ''Nocturno'' velikana hrvatske scene Olivera Dragojevića toliko su raznježili žiri da su Maji Šuput krenule suze, a Martina Tomčić zadivljeno ga je slušala.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Jedan nastup u drugom polufinalu Dore izazvao je lavinu reakcija, evo kakvi su komentari na društvenim mrežama

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Favorit Dore zapalio je pozornicu Dore svojim dugo iščekivanim nastupom, ide li Baby Lasagna na Eurosong?