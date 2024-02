Mladić o kojem priča cijela Hrvatska kao iznenađenje na Dori, a razlog njegova pojavljivanja vrlo je bitan!

Mladić o kojem trenutačno bruji čitava regija Martin Kosovec ovog će petka na Dori predstaviti svoju novu pjesmu ''Maštarija''.

Martin Kosovec ovog će vikenda na velikoj pozornici Dore premijerno predstaviti svoju prvu pjesmu nazvanu ''Maštarija''.

Svoj iščekivani prvi singl objavljuje s Universal Music Hrvatska, a nastavio je suradnju sa svojom mentoricom Ivanom Vrdoljak Vannom, koja potpisuje tekst skladbe. Iza glazbe stoji i Predrag Martinjak Peggy, koji je zaslužan za brojne hitove domaćih zvijezda poput Nine Badrić, Massima Savića, Dine Dvornika, Vesne Pisarović i mnogih drugih.

O mladom pjevaču Martinu Kosovcu ovih dana priča cijela Hrvatska i to nakon što je ostvario premoćnu pobjedu u jednom našem pjevačkom showu, no ovom talentiranom mladiću to nije bilo prvo takvo iskustvo.

18-godišnji Martin prije pet godina zapjevao je u showu "Supertalent" Nove TV, no on tada nije bio zadovoljan svojim nastupom.

"Nisam bio zadovoljan tadašnjim glasovnim sposobnostima. Nekoliko mjeseci prije snimanja počeo sam mutirati pa nisam imao vokalne sposobnosti na istoj razini kao prije godinu dana'', požalio se tada Martin u razgovoru za Večernji list.

No emotivan i dirljiv nastup tada 14-godišnjeg Martina i pjesma ''Nocturno'' velikana hrvatske scene Olivera Dragojevića toliko su raznježili žiri da su Maji Šuput krenule suze, a Martina Tomčić zadivljeno ga je slušala.

Zreo nastup i odlična vokalna tehnika, kao i karakter koji je pokazao, plasirali su ga u daljnje natjecanje.

