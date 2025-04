Ana Rucner i Vlado Kalember razveselili štićenike jednog doma, a imali su i posebnog gosta

Ana Rucner i Vlado Kalember zajedno sa sinom Darianom svojim koncertom su razveselili štićenike jednog staračkog doma.

Ana Rucner i Vlado Kalember najbolji su primjer bivšeg bračnog para koji odlično funkcioniraju i nakon razvoda.

Najpoznatija hrvatska crossover violončelistica i jedan od naših najpoznatijih pjevača nastupali su u domu za starije i nemoćne Omea, gdje su izveli niz svojih poznatih obrada i tako zabavili štićenike.

Ana Rucner i Vlado Kalember - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ana Rucner i Vlado Kalember - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ana Rucner i Vlado Kalember - 6 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

S Rucner i Kalemberom u Domu je bio i njihov sin Darian, koji je također sudjelovao s roditeljima u ovom posebnom koncertu.

Ana Rucner i Vlado Kalember - 5 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vlado Kalember i Ana Rucner - 1 Foto: Sandra Simunovic / CROPIX

Ana Rucner sa sinom Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vlado Kalember i Ana Rucner - 3 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

"O bivšima uvijek sve najbolje. O ocu mog djeteta, apsolutno. Sve najbolje. Mi smo prijatelji, jedanaest godina je prošlo otkad smo se razveli. I zauvijek smo roditelji. Nije lako stalno čitati o temi koja je već stvarno dosadna. Jer već nema skandala. I ne postoji, nikad se neće desiti. I nitko neće nikad znati koji je razlog. A i koga to zapravo zanima?", ispričala je Rucner nedavno za Happy FM, dok je Kalember za IN magazin na upit o čuđenju drugih ljudi o njihovim dobrim odnosima odgovorio: "Da, meni je žao što to nije pravilo."

Ana uživa poseban status u Kini, a više o tome pročitajte OVDJE.

Kako izgleda Anin dom, pogledajte OVDJE.

