Zvijezda naše hit-serije ispričala urnebesnu anegdotu o imenu kćeri: "Oni su valjda mene pitali..."

Ana Begić Tahiri u podcastu kod Lane Gojak Bajt je ispričala anegdotu kako je dvaput nastala zbunjenost zbog imena njezine kćeri Lane.

Zvijezda serije "U dobru i zlu" Ana Begić Tahiri jedna je od onih roditelja koja ne dijeli često privatne fotografije. Poznata glumica u braku s Danijelom Tahirijem je dobila kćer Lanu, a u nedavnom gostovanju u podcastu "Mame kod Lane" otkrila je anegdotu vezanu za ime njezine kćeri.

Kod voditeljice Lane Gojak Bajt, Begić Tahiri je ispričala kako je Lana prije toga bila Sandra i Alana.

Ana Begić Tahiri - 1 Foto: Instagram

Ana Begić Tahiri (FOTO: Pixsell)

"Išla sam na spinalni carski, znači nisi uspavan do kraja. Oni su mene nadrogirali i onda su valjda mene pitali, kad su izvadili dijete, samo se sjećam da je bila neka ljubičasta kugla, "Poljubite dijete", ono kao dobro ajde, nemam pojma što ide prema meni. Oni su valjda pitali kako se zove, ja sam na to rekla da se zove Sandra, očito nemam pojma, to su mi poslije ispričali, ne zove se naravno Sandra. I onda je drugo jutro, kad su me pitali "kako je Sandra", ja sam rekla "Tko?"", rekla je Begić Tahiri, dodavši kako su joj na njezin upit o tome tko im je rekao da se zove Sandra odgovorili "Pa vi, gospođo Begić!"

Ana Begić Tahiri Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Zbunjenost oko Laninog imena se nastavila i u razgovoru s novinarima koji su telefonskim putem tražili potvrdu imena.

"Ja nisam valjda čula dobro na telefonu od buke od bolnice", otkrila je Ana, dodavši kako je tražila da ponove pitanje: "Kako se zove mala?", "A Lana!" I pisali su onda u novinama "Ana je rodila kćer Alanu." Ma koju Alanu?! Tako da je bila Sandra, bila je Alana, sve je bilo osim Lana. A tako jednostavno ime."

Ana Begić Tahiri Foto: Instagram

Ana Begić Tahiri Foto: Bojan Zibar, Mateja Vrčković i Ana Tevšić Nauković/PR

