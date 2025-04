Doris Dragović više od tri desetljeća voli istog čovjeka: "Imao je tisuću zvijezda i nadu..."

Doris Dragović danas slavi svoj 64. rođendan, a uskoro će sa suprugom Marijem Budimirom proslaviti 35 godina braka.

Doris Dragović danas slavi svoj 64. rođendan, a obilježit će ga u krugu obitelji. U svojoj bogatoj karijeri ostvarila je niz uspješnica koje se i danas vrlo radu pjevaju u svakoj prilici, a nema ljubitelja glazbe koji zna svaki stih pjesme "Marija Magdalena", s kojom nas je predstavljala na Eurosongu 1999. u Jeruzalemu.

Doris Dragović i Mario Budimir Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Doris Dragović i Mario Budimir Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Njezina ljubavna priča s vaterpolistom Marijom Budimirom traje više od tri i pol desetljeća, a 28. travnja će proslaviti 35. godišnjicu braka. Vjenčanicu za svoje vjenčanje pronašla je u Trstu, a iste godine su dobili sina Bornu, kojeg su držali podalje od javnosti.

"Mario me osvojio vedrinom i pogledom. Imao je tisuću zvijezda i nadu u očima. Bila je to 1989. godina. Vani je bilo nesnosno vruće i s prijateljicom Ivankom Luetić krenula sam u novootvoreni kafić na plaži Obojena svjetlost. Lijeno se spuštajući prema moru, čula sam zvuk poljupca iza sebe. Okrenula sam se i vidjela Marija. Odmah mi se svidio, mada priznajem da to nije bila ljubav na prvi pogled", otkrila je Doris u jednom intervjuu za Story, a Mario je dodao: "Nije me osvojila, nego doslovno oborila s nogu!"

Doris Dragović, Mario Budimir Foto: Paun Paunović/Cropix

Doris Dragović i Mario Budimir Foto: Jakov Prkić / Cropix

Iako su oboje javne osobe i pojavljuju se na javnim mjestima, par rijetko dijeli detalje iz privatnog života. Doris povremeno objavi fotografije na društvenim mrežama, ali većinu vremena čuvaju svoju intimu. Budimir se 2018. godine borio za svoje zdravlje nakon moždanog udara, a poslije oporavka je izjavio kako je prvi glas koji je čuo nakon buđenja iz kome bio njezin.

Jednom prilikom za IN magazin je odala tajnu uspjeha njihovog braka.

''Strpljenje, strpljenje, strpljenje i strpljenje. Kada primjećujemo, ne kod supružnika, nego kod bilo kojeg čovjeka, da mu nešto ne valja, u tom trenutku apsolutno nismo svjesni što nama ne valja! U tom grmu leži zec!“, poručila je tad Doris.

Doris Dragović Foto: In Magazin

Doris Dragović Foto: In Magazin

Doris Dragović - 1 Foto: Marin Franov / CROPIX

Preko Marija, Doris je ujna poznatoj Hrvatici. Kojoj, otkrijte OVDJE.

